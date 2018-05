Bárcenas dice ahora que no tiene grabaciones contra Rajoy

El extesorero del PP, Luis Bárcenas, asegura ahora que no tiene ninguna grabación contra Mariano Rajoy. Esta revelación realizada a pocas horas de entrar en prisión por su condena en el caso Gürtel choca con lo que contó a la periodista Marisa Gallero en su libro 'Bárcenas: la caja fuerte".

Así ha ingresado Luis Bárcenas en prisión

En una entrevista concedido a El Mundo, el extesorero contesta con un simple "no" a la pregunta de si tenía grabada "por ejemplo, la conversación con Mariano Rajoy pactando la célebre 'indemnización en diferido'".

Sin embargo, Gallero reveló hace ya dos años que Bárcenas grabó en el año 2010 a Mariano Rajoy mientras recibía 4.900 euros de dinero negro y una copia de la contabilidad B del partido. La periodista que más acceso ha tenido al extesorero explicó en su momento que no había podido escuchar las grabaciones por "seguridad".

En unas conversaciones que la periodista reproduce, Luis Bárcenas le cuenta que colocó un micrófono porque siempre le han encantado esos aparatos y escuchó diversas conversaciones.

En su última entrevista, el extesorero del PP no quiere hablar de sus papeles, rebaja el nivel de acusaciones sobre la caja B; asegura que no tiene relación con su partido desde 2013 y que no hay ningún pacto para echarse atrás ahora de algunas de sus afirmaciones más contundentes.

Es más, Bárcenas explica ahora que no hay documentación comprometida contra la cúpula del PP y no quiere hablar sobre si entregó a Rajoy 40.000 euros en B o no.

Para él, la sentencia de Gürtel es "política" y explica que va a recurrir ante el Supremo porque le han condenado solo por delitos económicos, como a banqueros, futbolistas o empresarios, con penas mucho mayores.