Rivera se lanza a por el voto de las clases populares con su plataforma patriótica

Recorriendo España yo no veo ‘rojos’ y ‘azules’, veo españoles; no veo jóvenes y mayores, veo españoles; no veo creyentes y agnósticos, veo españoles. Vamos a unirnos para recuperar el orgullo de pertenecer a esta gran nación. #EspañaCiudadana 🇪🇸 pic.twitter.com/cb2Q6gSIJf