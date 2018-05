Más de un tercio de votantes de Podemos ve "incompatible" el chalé con las ideas de Iglesias

Una amplia mayoría de los españoles considera que la compra del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero es "incompatible" con los valores que defiende Podemos. Entre los propios votantes del partido morado, más de un tercio ve también dicha incompatibilidad, según el sondeo de SocioMétrica para EL ESPAÑOL.

La compra del chalé de Iglesias y Montero en la sierra madrileña sigue dando que hablar. Y, de paso, continúa erosionando a Podemos. El asunto está adquiriendo una dimensión política inesperada, con multitud de críticas contra el partido de los círculos. Este viernes, Pedro Sánchez, Albert Rivera, el portavoz del Gobierno y hasta un sector de Podemos, el ubicado más a la izquierda, vertían ataques dirigidos al secretario general y la portavoz parlamentaria de la formación morada.

Irene Montero y Pablo Iglesias explican la compra de su chalet valorado en 660.000 euros

Críticas internas

Entre todas las críticas, especialmente llamativas fueron las palabras de José María González, Kichi, por las implicaciones que tienen para el partido morado desde el punto de vista interno. "Ni he pensado ni quiero dejar de vivir ni criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio gaditano de La Viña". "La idea es no parecernos a la casta, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos a ellos". Frases que han caído como losas en el seno del partido.

En este convulso contexto, SocioMétrica ha preguntado a los ciudadanos su opinión acerca del chalé de Montero e Iglesias. Y los resultados evidencian que Podemos tiene un grave problema sobre la mesa. Una amplia mayoría de los españoles ve "incompatible" la compra de la vivienda con las ideas que defienden sus propietarios. Más de un tercio de los votantes de Podemos también denuncia dicha incompatibilidad. Además, un alto porcentaje de españoles desaprueba la compra, si bien la mayoría afirma que le da igual.

Todos los datos de esta encuesta ya disponibles en La Edición de EL ESPAÑOL.