Blanco vuelve a creer en Sánchez: "El PSOE será primera fuerza y Podemos, cuarta"

"El PSOE ganará las próximas elecciones y Podemos será la cuarta fuerza política. Los demás, que sigan jugando. Cuando uno se hace fuerte en el centro del campo es cuando está en mejores condiciones de ganar el partido". El exministro y exnúmero dos del PSOE, José Blanco, vuelve a creer.

El hoy eurodiputado protagonizó este jueves un desayuno informativo en Madrid, con presencia de dirigentes del PSOE, entre ellos su presidenta, Cristina Narbona. Fue una especie de reencuentro tras las distancias provocadas por las desavenencias internas en el último proceso de primarias socialistas, en las que Blanco apostó decididamente por Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía.

"Las encuestas marcan una tendencia. ¿Cuál es? Hay un partido que está en caída libre, que es el PP. Otro, con un descenso acusado, que es Podemos", según él, que ha revelado hacer su propia cocina de las encuestas del CIS desde el año 2000.

"Hay una pulsión de cambio como yo desconocía desde hace mucho tiempo en nuestro país", ha añadido. "Estoy convencido de que el PSOE, que tiene experiencia contrastada de Gobierno y está planteando nuevas propuestas para los nuevos desafíos" es quien "está en mejores condiciones para transformar pulsión de cambio en voto al PSOE".

Blanco lamentó que Mariano Rajoy pretenda "agotar la legislatura con Presupuestos o sin Presupuestos. Aunque esté paralizado el país, va a aguantar", aventuró. La explicación está en sus propias necesidades y en la preparación de la sucesión en el PP. Sin embargo, advirtió de que "los tiempos políticos de Rajoy no son los que favorecen a su partido", sin aclarar si se refería a su calendario judicial.

"Soy un patriota, pero no ciego"

Blanco, como eurodiputado, también se refirió a la candidatura de Luis de Guindos a la vicepresidencia del BCE. "Yo soy un patriota español, pero ser patriota no quiere decir ser ciego. No tengo fe ciega en el Gobierno de España. Más bien tengo poca fe", ha reconocido tras recordar que el hoy ministro de Economía trabajó para Lehman Brothers, dijo que el rescate financiero no costaría "ni un euro" al Estado y alabó la solvencia del Banco Popular antes de que saliesen a la luz sus agujeros.

Pero, sobre todo, Blanco llamó la atención sobre la falta de diálogo del Gobierno. "No puede tomar una decisión unilateralmente y después pedirle a los demás ciegamente que la apoyen".

La presidenta del PSOE, que lo presentó en el acto, no dudó en alabar su trabajo como diputado en el Parlamento Europeo y ponente de la nueva directiva de energías renovables que negocian la Eurocámara y el Consejo, la institución que reúne a los Gobiernos de la Unión Europea. Al encuentro, organizado por Nueva Economía Forum, acudieron numerosos parlamentarios y dirigentes socialistas, pero también responsables de empresas e instituciones vinculadas con el sector de la energía y el medio ambiente.