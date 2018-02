El PSOE exige la dimisión de Guindos: "No puede continuar ni un minuto más"

Luis de Guindos "no puede continuar ni un minuto más como ministro de Economía". El PSOE no ceja en sus críticas al ya candidato a la vicepresidencia del BCE. Si hasta ahora condicionaba su apoyo al Ejecutivo a que fuese una mujer y de perfil técnico, con las candidaturas cerradas desde este miércoles, los socialistas exigen que Guindos haga campaña en su tiempo libre y no mientras sigue siendo ministro.

Debe "dimitir como ministro", ha dicho la portavoz del PSOE, Margariga Robles, en una rueda de prensa este jueves en el Congreso. Está "sometiendo al BCE con esa candidatura a una situación difícil y complicada" al politizar la institución, en caso de que sea elegido en las próximas semanas, cuando el Consejo (la institución que reune a los Gobiernos de la UE) debe tomar una decisión por mayoría cualificada

Robles no ha aclarado, sin embargo, si el PSOE hará campaña en la UE contra el candidato español, que sólo tiene un contrincante, el gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, de perfil mucho más técnico.

"Exigimos que mañana viernes, Guindos no esté sentado en el Consejo de Ministros", añadió, mientras "tiene la cabeza" haciendo campaña para un cargo técnico desde un ministerio de carácter político.