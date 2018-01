Torrent suspende el pleno "hasta que pueda celebrarse la investidura de Puigdemont con garantías legales"

El presidente de la Mesa del Parlamente catalán, Roger Torrent, ha comparecido para anunciar que suspende el pleno de hoy y ha advertido de que la sesión "se realizará cuando el señor Puigdemont pueda tener una investidura efectiva y con garantías legales".

De hecho, Torrent ha insistido: "No voy a proponer ningún otro candidato a la investidura. El presidente Puigdemont tiene todo el derecho de ser investido y me ha dirigido una carta en la que me pide amparo para salvaguardar sus derechos como diputados".

El republicano también ha explicado que se ha comprometido "personalmente ha de garantizar su inmunidad como la de todos los diputados". Y ha pedido a los servicios legales del Parlament "que se formulen alegaciones a lo que ha dicho el Tribunal".

El president había convocado un reunión de la Mesa para las 10 de la mañana, horas antes de la celebración del pleno de investidura que iba a ser a las 15 horas. Entre medias, el Tribunal Constitucional está convocado para continuar con el caso catalán.

"El TC ha ordenado a la Mesa de un gobierno democrático cómo tiene que interpretar el reglamento sin que nadie se lo haya pedido", ha asegurado. Para Torrent, lo que está haciendo es "vulnerar el derecho de millones de catalanes y no lo vamos a permitir". "No aceptaremos que digan que los catalanes votamos mal sólo porque no votamos como ellos querían".

Y ha ido más allá: "Ni la vicepresidenta Soraya ni el TC decidirán quién va a ser presidente de Cataluña, serán los diputados y diputadas elegidos".

Torrent retrasa el pleno y se celebrará "en cuanto podamos hacer un debate con garantías legales" y, sobre todo, "para garantizar el derecho de Puigdemont a tener un debate efectivo y sin interferencias que tenga valor real y que sea efectiva".