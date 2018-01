Defensa se desvincula del informe de su think tank que apunta a injerencias rusas en Cataluña

Un informe publicado por el Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE), think tank del Ministerio de Defensa, ha hecho estallar la polémica. En el documento, elaborado por el profesor Josep Baqués y bautizado con el nombre de Análisis de tendencias geopolíticas a escala global, se afirma que el Kremlin trata de desestabilizar Cataluña para perjudicar a España.

"Como ocurre con cualquier otro artículo o informe elaborado por un particular y publicado por el IEEE, el del profesor Baqués no refleja la posición del IEEE, que como tal no asume posicionamientos propios, ni mucho menos del Ministerio de Defensa", ha apuntado un portavoz de Defensa en conversación con EL ESPAÑOL.

De este modo, el Ministerio encabezado por María Dolores de Cospedal ha salido al paso de ciertas afirmaciones, que concluyen que Defensa acusa al Kremlin de interferir en Cataluña.

En el texto del documento elaborado por el profesor Baqués -de la Universitat de Barcelona- se afirma que "[Rusia] está aprovechando el órdago catalán para desestabilizar, empleando para ello una política destinada a generar confusión desde las redes sociales, en una línea similar a la utilizada para influir en las redes sociales".

Además, en el informe se equipara estas supuestas injerencias rusas sobre Cataluña con las que se denunciaron en las últimas elecciones en Estados Unidos, en las que Donald Trump se erigió presidente.

Puede leer el documento completo aquí.

"No se debe interpretar el informe como una postura oficial o extraoficial del Ministerio de Defensa o del Gobierno", ha apuntado este portavoz del Ministerio.

Los antecedentes

No es la primera vez en la que se relaciona al Ministerio de Defensa con las supuestas injerencias rusas sobre Cataluña. María Dolores de Cospedal, en el Consejo de ministros de Exteriores y Defensa de la Unión Europea celebrado el pasado mes de noviembre, apuntó en esta dirección: "[Las injerencias] vienen de territorio ruso y algunas otras también, por cierto, repicadas de territorio venezolano. Eso es lo que sabemos a día de hoy".

Los dos humoristas rusos conversaron telefónicamente con Cospedal.

A los pocos días, Cospedal fue víctima de una broma de los humoristas rusos Vovan y Lexus, quienes, tras hacerse pasar por el ministro de Defensa letón y en conversación telefónica con la ministra española, le dijeron que Carles Puigdemont era en realidad un espía al servicio del Kremlin. En el audio emitido, Cospedal parece creer la afirmación de los dos humoristas.

Fuentes diplomáticas consultadas por EL ESPAÑOL ya advirtieron que sobre Vovan y Lexus recae la sospecha de colaborar con el servicio secreto de Moscú. Con este chascarrillo, se habrían marcado como objetivo el desacreditar a Cospedal por sus afirmaciones.

Con estos antecedentes, Defensa no ha tardado en salir al paso de algunas interpretaciones relacionadas con el informe del IEEE. El propio think tank, en su cuenta de Twitter, ha desvinculado las responsabilidades respecto al documento elaborado por el profesor Baqués.