Puigdemont a Junqueras: "No me escondo. Estoy en Bruselas y soy consecuente"

El expresident catalán, Carles Puigdemont, ha respondido al líder de ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista en Catalunya Ràdio y ha insistido en que no se está escondiendo de sus responsabilidades: "Soy el presidente de Cataluña y fui cesado injusta e ilegalmente. No lo acepto este cese. Ha sido necesario que se escuche mi voz, es mi función". "

Oriol Junqueras aseguró el pasado lunes que estaba en prisión porque "era consecuente con sus actos" y lamentó que otros no lo hicieran.

La respuesta de Puigdemont ha sido clara: "Yo no me escondo. Estoy en Bruselas y soy consecuente con todo".

En el último día de campaña, el expresident ha querido desviar la tensión que hay entre los dos partidos nacionalistas y ha asegurado que su objetivo tiene que ser el mismo: derrotar al PP.

Vuelta al referéndum pactado

Durante la entrevista, la presentadora le ha hecho otra pregunta que ha recibido una respuesta enigmática: "¿Descarta cualquier pacto que no sea con ERC y la CUP?", le ha trasladado Mònica Terribas. Se interesaba así por si Junts per Catalunya estaría dispuesto a pactar tras las elecciones con partidos no independentistas, aunque centraba la pregunta en el PSC.

Sin embargo, la respuesta parecía más una propuesta destinada a Catalunya En Comú Podem, la formación de Ada Colau y Xavier Domènech que pide el referéndum pactado. "Me parece improbable que el PSC, que ha apoyado el 155, ahora haga lo contrario, diga que fue un error y diga que lo que le conviene a Cataluña es un referéndum de autodeterminación. Si pasa eso, bienvenidos sean y está claro que pactaríamos", ha dicho como respuesta.

En el último día de campaña y sin que nadie le preguntase por ese instrumento, Puigdemont vuelve a la casilla de salida, un referéndum de autodeterminación o el derecho a decidir. Ni rastro de la independencia unilateral.

"Si el PSC u otro partido dijese: 'Todo esto que hicimos y hemos hecho lo retiramos y pedimos perdón a Cataluña porque no pensábamos que las cosas fuesen a ir así y creemos que la única solución es un referéndum sobre la independencia de Cataluña y nosotros estamos trabajamos para eso', bienvenidos al club", ha insistido.

En la entrevista, Puigdemont ha asegurado que un cambio de postura del PSC le parecería "improbable" o "esotérico", sin aclarar si podría llegar a un acuerdo sobre el referéndum con Catalunya En Comú Podem.

Por otra parte, ha repetido en que él intentó dialogar con Mariano Rajoy hasta el final mientras estuvo en el cargo y que lo intentará de nuevo tras las elecciones de este jueves en caso de que el independentismo gane las elecciones. Eso sí, siempre que el Gobierno acepte los resultados.

De esa manera, Puigdemont se ha negado a aclarar si, ante una mayoría independentista, desarrollaría las leyes de desconexión que el Parlament aprobó y que están suspendidas por el Constitucional.

"Desmentir que Santamaría nos ha decapitado"

El resto de la entrevista ha seguido la estrategia de Junts per Catalunya de centrarlo todo en las consecuencias del artículo 155, sobre el que la formación plantea poco menos que un plebiscito para restituir al Govern que consideran legítimo.

"La expectativa más clara es desmentir la idea de Santamaría de que se ha decapitado a las formaciones independentistas. Si los catalanes dicen que no se han dejado descapitar, eso es democracia se ha de respetar. Si no, que nos digan que es una democracia 'low cost'. Es muy importante que nos digan si van a o no a respetar los resultados", ha insistido el expresident.

Desde su exilio, el líder de Junts pel Catalunya ha asegurado que lo que está en juego es decidir si quieren que "quien ponga y quite presidentes sea Rajoy" y ha pedido a Rajoy que sea valiente y retire la causa que hay contra los exconsellers que están en prisión, "como hizo con la euroorden".

"No tuvieron el coraje de continuar con unas acusaciones que no se soportan porque en Bélgica no tienen ni jueces ni fiscales afines", ha aclarado.

Además, Puigdemont ha defendido su gestión: "Mientras hemos gobernado los independentistas la economía de Cataluña ha ido como un cohete".