Arrimadas: "47 millones de españoles no pueden estar pendientes de la CUP"

La presidenta de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Inés Arrimadas, ha dicho que se niega "a que 47 millones de españoles estemos pendientes de lo que haga la CUP".

Vaticina que se está "muy cerca" de conseguir un "gobierno catalán alternativo". "Como no van a reconocer que se han equivocado, tenemos que convocar elecciones. El 155 tiene que conducir a las urnas", ha dicho en el programa laSexta Noche.

Arrimadas aboga por una candidatura de concentración de "partidos constitucionalistas" que de origen a un Govern formado al menos en parte con profesionales ajenos a la política.

Defiende la propuesta de reformar la Constitución, como fórmula para desencallar el conflicto catalán, una modificación que otorgue más competencias al Senado.

Sobre la respuesta de la Generalitat al requerimiento del Gobierno, Arrimadas estima que "intentarán seguir liando el tema y ser ambiguos, como han hecho siempre".

España está "suspendida" por el tema independentista

"Respeto a todos los catalanes, sean independentistas o no, pero Puigdemont ha despreciado a los que no lo somos", denuncia la líder de Ciudadanos en Cataluña. Lamenta, además, que España esté "suspendida en muchos aspectos por el tema independentista".

Sobre el polémico papel de los Mossos el 1-O, Arrimadas aclara: "Los respetamos, cuando hacemos una crítica la dirigimos a sus mandos políticos".

"Vamos a devolver la normalidad y la tranquilidad a los catalanes. Su realidad diaria tiene que ver con la mejora de los servicios", afirma.

Arrimadas dice no tener miedo a hacer un referéndum, pero advierte, "no se puede trocear la soberanía nacional, empezar a hacer referéndums en cada comunidad autónoma no es la solución".