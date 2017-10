De nuevas elecciones al "estupor de Cataluña", las 7 puñaladas de Aznar a Rajoy

La llamada de atención al sucesor. De José María Aznar a Mariano Rajoy. El expresidente del Gobierno, comunicado de FAES de por medio, ha lanzado varias estocadas al actual líder del Ejecutivo. La mayoría cortadas por el mismo patrón, el del apremio, la crítica a la inacción. Del texto titulado "El precio de la libertad" se desprenden varias conclusiones; entre ellas la urgencia de aplicar el artículo 155 y la necesidad de convocar nuevas elecciones si el presidente del PP no es capaz de dar un paso adelante.

Esta vez, el que fuera think tank del Partido Popular se desquita absolutamente libre. Ha pasado justo un año desde que se conociera el divorcio entre ambas organizaciones. El alegato de Aznar llega menos de una semana después del referéndum del 1 de octubre.

Si Rajoy "no encuentra el ánimo", que convoque elecciones

Como punto de partida, el expresidente del Gobierno apuesta por los remedios pactados entre los constitucionalistas, "buscando cuantos apoyos pueda". Justo a continuación apostilla que si el intento fuera infructuoso o retardara la vuelta a la Carta Magna de Cataluña, debería hacerlo "sin ellos".

Aznar va más allá: si Rajoy "no encontrara el ánimo para hacerlo o hubiera de reconocer su incapacidad, debería otorgar a los españoles la posibilidad de decidir qué gobierno (...) deberá hacer frente a esa coyuntura".

Rajoy debe "activar toda la potencia política"

Quedan herramientas políticas por estrenar, el artículo 155 la más reseñable. Rajoy no se decide a caminar por un sendero concreto. Aznar replica: "El Gobierno debe emplear todos los instrumentos constitucionales (...) Su mayoría parlamentaria es suficiente para activar toda la potencia política prevista para la defensa de la Constitución".

El escrito auspiciado por FAES recrimina al actual presidente: "No se puede pretender hallar ahí excusa aceptable alguna para continuar en la inacción, ni ampararse en cálculos de oportunidad, eficacia o coste. Todas esas cautelas desaparecen cuando se comprende la magnitud de la amenaza".

Los "errores de gobierno" han impedido una "estrategia eficaz"

Ya no es tiempo para "errores", se queja Aznar. Esos "errores de diagnóstico y de gobierno, que han impedido establecer una estrategia eficaz y temprana frente al empuje del secesionismo".

Esta torpeza, exhibe el expresidente del PP, "ha llevado a ignorar la necesidad de articular discursos y políticas movilizadoras de los millones de catalanes que no están dispuestos a secundar los saltos hacia el abismo".

El "triunfalismo y la banalización" de lo que ocurre en Cataluña

A juicio de José María Aznar, a los errores de gobierno se unen los fallos de discurso y "opinión": "Una rara combinación de triunfalismo y banalización de lo que ocurría en Cataluña mientras el 'procés' avanzaba".

El regidor de FAES califica la inacción fruto de "una asombrosa falta de comprensión de las dinámicas nacionalistas y de la capacidad de estas para envolver la aparente disparidad de sus componentes".

"La entidad de la respuesta" contra Cataluña "produce estupor"

No sólo "los acontecimientos de Cataluña producen estupor", dice Aznar, sino también "la entidad de la respuesta que han recibido hasta ahora". La laxitud recriminada por el expresidente a Rajoy ha granjeado "una dramática sensación de abandono institucional" en muchos catalanes que no participan de la huida hacia delante del independentismo.

La Corona, "el mejor intérprete"

En otro de los rejonazos contra la parálisis de Rajoy, Aznar apunta que la nación ha encontrado en la Corona "su mejor intérprete, sensibilidad y aliento para superar esta crisis".

Ha sido la monarquía y no el Gobierno, escribe FAES, quien mejor ha luchado "en la hora crítica" contra el "inocultable vacío".

Rajoy "no rebasa el umbral de lo retórico"

"No es posible", reitera Aznar. Se "declara muerta la democracia en Cataluña (..), no es posible no hacer nada". En esa "nada" que atribuye a Rajoy, también le acusa de "no rebasar el umbral de lo retórico para reducir a cero la capacidad de acción de los verdaderos responsables de este crimen".