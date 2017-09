La izquierda radical busca otro 15-M en Sol este 1-O por el derecho a decidir

Las organizaciones políticas ubicadas más a la izquierda quieren emular el espíritu del 15-M el próximo domingo, 1 de octubre, en Madrid. Las Marchas por la Dignidad y la Coordinadora 25-S, que aglutinan a multitud de partidos y movimientos políticos, participarán en una concentración en la Puerta del Sol a las 19 horas a favor de la celebración del referéndum independentista en Cataluña.

Como en aquel 15 de mayo de 2011, la protesta se celebrará en la madrileña Puerta del Sol y a la misma se podrán sumar cuantos colectivos lo consideren oportuno con lemas propios. Los organizadores pretenden que sea una concentración "pacífica" y "masiva" a favor del "derecho a decidir" y "contra la represión".

Las Marchas por la Dignidad de la capital han comunicado a la Delegación del Gobierno de Madrid su intención de celebrar esta protesta bajo el lema "Madrid por el derecho a decidir y contra la represión". Al acto se sumará oficialmente este miércoles la Coordinadora 25-S, que aglutina a numerosas fuerzas de izquierda, con el lema "Madrid por el derecho a decidir, por la república y contra la represión", según explican a EL ESPAÑOL fuentes de esta organización.

Madrid por el derecho a decidir.Contra la represión.Domingo 1 de Octubre a las 19:00 h. en Sol.¡¡ PAN, TRABAJO, TECHO, IGUALDAD !! pic.twitter.com/I4qxB2FWZe — Marchas Dignidad (@MadridMarchas22) 25 de septiembre de 2017

La Coordinadora 25-S, que en su día organizó las movilizaciones de "Rodea el Congreso" y otras protestas sociales contra el Gobierno del PP, celebró una asamblea el pasado fin de semana. Durante esa reunión, se decidió acudir a la protesta organizada por las Marchas por la Dignidad, pero no repetir concentración alguna contra el Parlamento.

📢 MADRID CON CATALUNYAContra su neofranquismo, nuestro derecho a decidirAsamblea para preparar movilización el 1Ohttps://t.co/xaePIOi5aL — Coordinadora 25S (@Coordinadora25S) 22 de septiembre de 2017

En las últimas horas, un "ciudadano particular" ha convocado a través de Facebook un "rodea el Congreso" para este sábado, 30 de septiembre, pero la Coordinadora 25-S no respalda este acto en esta ocasión. Fuentes de esta organización explican a este diario que "nosotros no tenemos nada que ver con esa convocatoria". Como ya se ha dicho, este miércoles se conocerán los detalles de la participación de la Coordinadora 25-S en la protesta de Sol.

Una de las cuestiones más comentadas en estos tensos días previos al 1-O es la ausencia en Madrid de suficientes agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al estar destinados en Cataluña. A este respecto, los organizadores de esta marcha del domingo en la Puerta del Sol afirman que esperan que se pueda llevar a cabo un dispositivo de seguridad que evite problemas o altercados.