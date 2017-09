Soraya: "Podemos pone la voz al indepedentismo y Colau la sede del Ayuntamiento"

A cinco días del 1 de octubre, ha sido la vicepresidenta del Gobierno la que se ha enfrentado a la sesión de control del Senado casi al mismo tiempo que Mariano Rajoy se reunía con Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca. Justo cuando comenzaba el pleno, los senadores de Esquerra Republicana de Cataluña y PdeCat mostraron unas banderas pidiendo "democracia". El momento de máxima tensión se mascó cuando Soraya Sáenz de Santamaría replicó al portavoz de Podemos en la Cámara Alta, Ramón Espinar, que le preguntaba si el Gobierno había encontrado ya una solución política para Cataluña. "Podemos le pone la voz al independentismo y (Ada) Colau la sede del Ayuntamiento de Barcelona".

La 'número dos' del Ejecutivo volvió a insistir en que el domingo "el referéndum no se va a celebrar" e hizo gala de la mano tendida que siempre ha tenido su Ejecutivo con Cataluña. "En nuestro país no ha habido referéndum de autodeterminación nunca. Ningún gobierno lo ha autorizado", añadió. "Voluntad de diálogo toda, pero no pueden pedir a un Gobierno que se salte la ley y decida que unas leyes se cumplan y otras no", continuó.

A su salida del hemiciclo, la vicepresidenta respondió al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que es "un momento para unirnos en defensa de la democracia". El Ejecutivo se queda con que las palabras del líder socialista "es un apoyo al derecho a la ley y a la lealtad constitucional. Y creo que es un momento de dar certidumbre a muchos catalanes y españoles y en que la ley se cumple".

Santamaría recordó que a cinco días del 1 de octubre el referéndum "no tiene ninguna garantía: no tiene ni ley de cobertura ni mesas notificadas oficialmente ni sindicatura electoral ni papeletas ni censo ni protección de datos. Nosotros estamos para garantizar los derechos de todos los catalanes y conjunto de los españoles que decidieron juntos cómo querían que fuera España".

Una vez más, el Gobierno apeló a la "serenidad" y a la "moderación" siempre respetando la ley. "Porque la ley es la defensa de los derechos". Santamaría se refirió a que se aplicarán medidas "con firmeza" pero "con proporcioalidad" e hizo un llamamiento para que "vuelva a la ley y a la democracia aquellos que por imponer independentismo se están alejando".