Botellazo a la presidenta de las Cortes de Aragón en el escrache a la Asamblea de Podemos

Varios centenares de personas con banderas españolas (constitucionales) y alguna de Aragón se han concentrado esta mañana a las puertas del Pabellón Siglo XXI de Zaragoza, que acoge una Asamblea de Podemos, a la que se ha invitado a representantes de otros partidos a favor del referéndum.

Según fuentes del partido, la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, ha sido agredida durante el escrache. Habría recibido el impacto de una botella de agua lanzada por los manifestantes, aunque no ha resultado herida, como ella misma ha confirmado después por Twitter.

Gracias por el cariño, estoy bien. Seguiré defendiendo la democracia y la libertad con una sonrisa. — Violeta Barba (@violetbarba) 24 de septiembre de 2017

Los nazis han herido a la Presidenta de las Cortes de Aragón. El Gobierno confirma que la policía está en Cataluña. Es su responsabilidad. — Pablo Echenique (@pnique) 24 de septiembre de 2017

El coordinador general de IU, Alberto Garzón, ha denunciado vía Twitter que los participantes de la Asamblea no pueden salir del recinto y ha lamentado la falta de efectivos de policía.

"Unos 300 nazis están berreando a las puertas de #asamblea24S. No toleran la democracia. Entre todos ellos no suman una neurona útil. De momento no podemos salir porque no hay efectivos suficientes de la policía nacional. Están todos buscando urnas y papeletas en Catalunya", ha explicado Garzón.

Ultras concentrats on se celebra l'assemblea de càrrecs electes de Podem, escridassen, insulten i amenacen els periodistes. pic.twitter.com/pFPOP4crOW — Laia Vicens (@laiavicens) 24 de septiembre de 2017

En la Asamblea de Podemos, a la que se han invitado a cargos a favor del referéndum, ha participado esta mañana la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y también lo hará el secretario general del partido, Pablo Iglesias. Los congregados en el escrache han gritado proclamas como "Viva España", "Cataluña nos roba" o "no somos fachas, somos españoles".

Unos 300 nazis están berreando a las puertas de #asamblea24S. No toleran la democracia. Entre todos ellos no suman una neurona útil. — Alberto Garzón (@agarzon) 24 de septiembre de 2017

La policía pide refuerzos

La concentración comenzó a las 9.00 horas, la misma a la que arrancaba la Asamblea. La presencia policial a esa hora resultaba testimonial, pero suficiente para flanquear a los asistentes, que accedieron al pabellón entre insultos pero sin incidentes. Mientras avanzaba la mañana y dentro del recinto se iban sucediendo las intervenciones en favor del referéndum, la concentración en el exterior iba creciendo en tamaño de forma espontánea.

Alrededor de las 12.00 horas, los responsables de seguridad del pabellón han restringido las entradas y salidas tanto a los cargos de Unidos Podemos como a los periodistas acreditados. A tenor de los acontecimientos y de la creciente asistencia de manifestantes, se ha solicitado refuerzo policial a la Delegación del Gobierno para garantizar la seguridad de los presentes.

La Delegación del Gobierno ha señalado que la presencia policial se está ajustando a las circunstancias, siempre según lo previsto y ha recalcado que la situación está bajo control.