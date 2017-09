Interior recalca que un mando suyo coordinará el 1-O por decisión del fiscal

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha recalcado este sábado que un mando del Ministerio del Interior coordinará el dispositivo de seguridad encargado de impedir el referéndum del 1-O por decisión del fiscal superior de Cataluña, que se mantendrá al mando de las actuaciones.En una entrevista en La Sexta -a la que ha acudido en sustitución del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cuya madre ha fallecido-, Nieto ha insistido en que este mandato del fiscal no plantea ningún tipo de "intromisión" o "limitación" de las capacidades de los Mossos d'Esquadra, que seguirán dependiendo "de quien dependían".El secretario de Estado de Seguridad ha defendido que la coordinación entre los cuerpos de Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos es "necesaria" frente a un "reto muy importante" como el 1-O, puesto que el "control" de la situación se ha "roto" en determinadas circunstancias por "falta de efectivos".Nieto se ha referido con estas palabras a daños en varios vehículos de la Guardia Civil esta semana durante actuaciones ordenadas por el juez. A su juicio, hubo un fallo en ese dispositivo, que no fue "proporcional a la amenaza" porque no se entendieron bien "las necesidades que se requerían", y finalmente varios vehículos acabaron "como hemos visito en las imágenes".El responsable de Interior ha defendido, no obstante, el trabajo de los Mossos y la cooperación con el resto de fuerzas de seguridad, que han logrado evitar "cientos" de atentados terroristas.Ha indicado que el Estado no va a adoptar "ninguna medida de excepción" en Cataluña, donde a su juicio la única salida es que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, desconvoque el referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional y que "no se va a celebrar", según ha remarcado.