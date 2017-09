Podemos presiona al PSOE con su asamblea de electos: "Con nosotros o con el PP"

Podemos vuelve a presionar al PSOE. El objetivo es atraer a los socialistas a sus posiciones y, si eso no ocurre, debilitarlos. Pablo Iglesias e Irene Montero coincidían este martes en reclamar a Pedro Sánchez y los suyos que, al apoyar o no la asamblea de electos, tienen que elegir entre "los que estamos con la democracia" o "los que están en una ofensiva antidemocrática". O sea, "o con nosotros o con el PP".

Desde el PSOE, que este martes vivió ya un episodio de división respecto al 1-O, no respaldan, al menos por ahora, la asamblea de parlamentarios y concejales que organizan Podemos y sus socios parlamentarios para desbloquear la compleja situación política que se vive en Cataluña. Pero los líderes del partido morado quieren convencer a los socialistas para que se sumen a su iniciativa y, si esto no ocurriera, posicionarse ante la opinión pública como la fuerza de izquierdas que sí ha presentado una propuesta ante el 1-O y que no apoya las tesis del Gobierno del PP.

En el marco de esa estrategia para convencer o desgastar al PSOE, este martes Iglesias y Montero lanzaban un claro mensaje de presión a Sánchez y los suyos. La portavoz parlamentaria de Podemos decía, por ejemplo, que "respecto a la posición del PSOE, desearíamos que estuviera del lado de la democracia, que es incompatible con la estrategia de ofensiva antidemocrática del PP".

Montero añadía que "creo que a su militancia le gustaría vernos más cerca de nosotros, de los que defendemos la fraternidad y el diálogo, que del PP". E Iglesias, en una entrevista televisiva, decía que "el PSOE está demasiado cerca del PP y sería bueno que se separase". El objetivo, por tanto, está claro.

Preparativos de la asamblea

Más allá de su presión al PSOE para que se sume, en Podemos tienen claro que van a seguir preparando su asamblea de diputados y concejales. La formación morada pretende celebrar la reunión de esta estructura de nueva creación este próximo domingo, a solo siete días del 1-O. Hay dudas sobre el lugar que finalmente se elegirá, porque en un principio se hablaba de Navarra y después de Madrid o incluso Cataluña.

Por ahora, solo las formaciones independentistas han apoyado la iniciativa de Unidos Podemos, que aglutina al partido morado, a IU, En Comú y En Marea. Parece que Compromís también se sumará a esta asamblea de electos. Y, a falta de un posible cambio de postura del PSOE, está claro que ni PP ni Ciudadanos acudirán a la cita.

Podemos Cataluña respalda el 1-O

Por otro lado, los inscritos de Podemos en Cataluña ya han decidido que su formación participe activamente en el referéndum del 1 de octubre. El líder de la rama catalana del partido morado, Albano Dante Fachín, enfrentado con Iglesias, llamaba este martes a "llenar las urnas de votos" en la consulta más allá de la dudosa legalidad de la misma.

Las cifras son claras. Han votado en esta consulta a las bases más de siete mil personas. Y, de ellas, el 64% ha dado el "sí" a la participación en el referéndum, frente al 33% que ha votado en contra y el 3% de abstenciones. Ahora, habrá que ver cuál es el sentido del voto que pide Podem a sus bases para el 1-O.