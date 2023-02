La idea de Omar Mihoub para que haya "más historias de éxito" de jóvenes migrantes en España

"No hay un apoyo visible a los estudiantes extranjeros", recalca Omar Mihoub, un joven tunecino que se trasladó a España hace dos años para continuar sus estudios. "Es desesperante", añade. Por eso, ha fundado, junto a otros universitarios con los que comparte la misma inquietud, EsHayat, una plataforma para ofrecer asistencia jurídica y orientación académica a aquellas personas extranjeras que "no saben por dónde empezar para estudiar en España".

La iniciativa ha sido reconocida en varias incubadoras de startups. En noviembre, se hicieron con el tercer premio de 300 euros en el IV Burgos Social Startup, una lanzadera de empresas jóvenes organizada por la Universidad de Burgos (UBU). También participó hace unos días en Impacta+, una iniciativa presentada por Ashoka.

En una céntrica cafetería del centro de Madrid, Mihoub explica que, cuando se trata de estudiantes extranjeros procedentes de la Unión Europea, las herramientas son abundantes. Pero en el caso de los estudiantes extracomunitarios, "la cosa se complica, hay menos asistencia", señala. Al final, solo unos pocos llegan a graduarse.

[Ashoka presenta Impacta+, una iniciativa apoyada por Google: "Todos podemos ser agentes de cambio"]

"En mi caso he tenido suerte, porque mis padres han podido financiarme los estudios, pero hay cientos de estudiantes que no", explica Mihoub. "Mi objetivo era estudiar en España. Llegué hace dos años sin tener nociones de la lengua; estudié español en una academia de idiomas; y me matriculé en Ciencias Políticas y Gestión Pública", añade.

Estudio y trabajo

Las conversaciones que ha podido tener este universitario con jóvenes inmigrantes de países extracomunitarios normalmente no giran en torno a cuestiones académicas, sino "de la vida". Buscar e instalarse en un piso en alquiler o encontrar un trabajo para continuar sufragando los gastos de su formación son algunas de las preocupaciones que rondan sus cabezas.

Hasta hace unos meses, el visado de estudiante permitía trabajar un máximo de 20 horas semanales. Con la enmienda de la Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, ahora el límite está en 30 horas por semana. "Este cambio de normativa es muy positivo para las personas que estudian y trabajan a la vez. Pero queda mucho que hacer", explica el joven tunecino.

[Begoña Gómez: "No existirán empresas exitosas en sociedades rotas"]

Hay otros estudiantes extranjeros que no tienen autorización para trabajar. Y Mihoub sabe lo que es. Cuenta que, en una ocasión, le estaban entrevistando para un puesto de trabajo a media jornada, y todo marchaba estupendamente hasta que el entrevistador miró que su documento de identidad extranjero no le permitía trabajar.

"Muchos estudiantes extranjeros con necesidad de financiar sus estudios terminan recurriendo a trabajos irregulares, incluso hay quienes venden droga o se prostituyen para permanecer aquí", explica con preocupación el joven. Los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), del curso 2020-21, contabilizan 50.212 estudiantes extracomunitarios matriculados en el Sistema Universitario Español (SUE).

EsHayat es vida

"Los estudiantes extranjeros sacrifican mucho para sacarse la tarjeta de residencia y no hay muchas asociaciones que les ayuden a integrarse en la comunidad española", cuenta el universitario. Esto es lo que Omar Mihoub, Oussama Feki y Tayeb Souissi quieren atajar con el lanzamiento de EsHayat.

Como definen sus creadores, EsHayat —Es (España), Hayat (vida, en árabe)—, sirve para ayudar a los estudiantes extranjeros a integrarse en España y a gestionar los aspectos legales de residencia. Busca resolver dos problemas: por un lado, facilitar el engorroso proceso para acceder a las titulaciones que ofertan las universidades españolas; y, por otro, ayudar a los estudiantes a establecerse en el país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Es_Hayat (@es_hayat1)

El grupo, compuesto solamente por ellos tres, mantiene contactos con muchas embajadas y escuelas de idiomas que informan sobre los servicios que ofrecen. Y se apoyan en las redes sociales, fundamentalmente Instagram, para anunciarlos. También están trabajando en una aplicación móvil. En estos momentos, están abiertos a cualquier tipo de financiación externa, pública o privada.

Pero, como detalla Mihoub, todavía están empezando: "EsHayat es una manera de canalizar una solución a un problema mayor, una cuestión a la que las autoridades deben dar respuesta", explica. Uno de los consejos que sugiere el joven tunecino, es que debe haber una atención específica a los estudiantes extranjeros extracomunitarios.

"Más historias de éxito"

"Queremos más historias de éxito", señala Mihoub. Con esto, se refiere a que cada vez sean más los extranjeros en puestos de responsabilidad, o simplemente que no acaben en trabajos precarios.

En España, es raro ver a personas migrantes de primera y segunda generación ocupar posiciones públicas o en la alta empresa. Mihoub lo ejemplifica con el caso de Rishi Sunak, primer ministro de Reino Unido. En España, hay algunos casos, como el de la concejala del Grupo Municipal Más Madrid, Maysoun Douas Maadi.

Pero ahora, "queda muy lejos, parece un sueño", explica Mihoub, que se conforma con que las instituciones públicas (universidades y gobierno) tengan en cuenta las necesidades de los estudiantes extranjeros. "Queremos echar una mano a los estudiantes extranjeros que vienen aquí por la vida universitaria. Creemos que no deberían hacer ningún sacrificio para obtener la tarjeta de residencia", concluye Mihoub.

Archivado en Agenda 2030, Emprendedores, Enclave ODS, Estudiantes, Extranjeros, Objetivo 10: Reducción de las desigualdades, Objetivo 4: Educación de calidad, ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), Universidades

Sigue los temas que te interesan