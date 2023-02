Jose, 'El Chino Sevillano': "Tengo un perro y dos gatas y ahí siguen; no han sido ni la comida ni la cena"

"¿Qué pasa mi armah?". Así es cómo Jose, conocido en Tiktok como ElChinoSevillano, comienza la mayoría de sus vídeos. Su contenido ni es foodie, ni de lifestyle ni tampoco se limita a los retos. Igual que otros conocidos creadores de contenido, como Anna Ayorinde o Hanan Midan, el tiktoker de origen asiático realiza contenidos de humor, pero educando en antirracismo.

El racismo contra las personas de origen asiático (de Asia Oriental) es una realidad que suele pasar desapercibida, aunque cada vez menos. Solamente hay que echar la vista unas semanas atrás. En uno de sus programas, Pablo Motos se refirió a uno de los integrantes de la boy band surcoreana BTS, el cantante J-HOPE, como "friki japonés".

Este comentario desafortunado le costó al polémico presentador de El Hormiguero un aluvión de comentarios críticos en las redes sociales, sobre todo desde el sector más afín al grupo de keipop, las ARMY. También es digno de mención otro gesto racista contra los asiáticos que hizo el presentador en 2014, cuando dio a conocer a una de sus invitadas como "la china".

Hace unos años, el conocido cómico y monologuista J. J. Vaquero realizaba unas declaraciones en el programa de radio de Vodafone Yu sobre el condicionamiento del racismo al que se enfrentan los humoristas: "Haces un chiste de negros y te llaman racista. Pero los chinos que se jodan".

Que el comentario de Motos haya incendiado las redes da cuenta de que meterse con los chinos, japoneses y coreanos ya no vale. La razón de esto podría ser la poca claridad de la intención de la broma del presentador. Citando al genio del humor, Ricky Gervais, queda claro que: "Se puede bromear sobre cualquier cosa, pero depende de cuál sea el objetivo real".

Hay otras personalidades que combinan humor y divulgación, ayudando a conocer mejor las culturas de Asia Oriental y a transmitir cómo se sienten los asiáticos que viven en España. La autora, ilustradora e influencer antirracista Quan Zhou Wu (@gazpachoagridulce) es el ejemplo más claro. Comparte sus ilustraciones con mensajes iluminadores y desenfadados sobre algunas de las particularidades de la cultura china.

Otras, como la youtuber e influencer Yui Yao, publican, con sartén y arrocera en mano, un contenido algo menos reivindicativo, pero difundiendo también el mismo mensaje: "los chinos no somos de otro planeta".

Con esta frase precisamente es cómo define, Jose, ElChinoSevillano, lo que quiere enseñar a través de sus vídeos de humor.

De Haojie Mei a Jose

La vida de Jose Mei fue de lo más corriente, como la de cualquier hijo de inmigrantes en un país desconocido. Cuando todavía tenía alrededor de cinco o seis años, llegó con su madre desde China para reagruparse con su padre, que llevaba ya un tiempo buscándose la vida en España. Y haciendo memoria, el joven recuerda que "en aquella época era muy difícil traer a los familiares, principalmente por cuestiones económicas".

Nueva vida, nueva escuela, nuevo idioma...Todo era nuevo para el benjamín Haojie Mei —nombre que todavía conserva en el ámbito familiar—, cuenta, nuevo y diferente. Ahora, habiendo pasado la mayor parte de su vida, casi 21 años, en España, no puede decir lo mismo. Esta es su casa y es así como se siente.

Tiene un marcado acento sevillano, un aspecto que le ha caracterizado durante la mayor parte de su vida. Según explica, es curioso porque, en ocasiones, y sobre todo cuanto más se aleja de Andalucía, la gente se queda atónita al escuchar su voz. "Cuando me desplacé a Madrid, me lo decían muncho: 'Qué acento más gracioso, se nota a leguas que eres sevillano'".

Y a partir de su acento surgió la idea de ElChinoSevillano, un título que primero dio nombre al bazar, localizado en la Plaza Carmen Benítez de la provincia andaluza, que ya regentaba Jose junto a sus padres. A partir de entonces, este rótulo ha girado en torno a la figura del joven. "Visualmente, llama la atención, queda gracioso. Cuando la gente entra a la tienda y me escucha hablar, dicen: 'ya sabemos por qué has puesto ese nombre'", ríe.

Contada ya su humilde faceta como propietario de un bazar, hablamos con Jose sobre su vida y su labor como creador de contenido. Con sus tiktoks rompedores, el joven se está convirtiendo en una sensación en esta plataforma, acumulando más de un millón de likes. Y lo hace rompiendo con las convenciones clásicas del activismo, penetrando las redes sociales con mensajes graciosos, pero reivindicativos.

Pregunta: Cuando llegó con su madre, comenta que los primeros meses le costó adaptarse. ¿Cree que los hijos de inmigrantes deben saber integrarse por sí solos o es un proceso que debe involucrar tanto al individuo como al entorno?

Respuesta: Por lo que he podido ver, la integración o adaptación tiene que darse tanto por la persona, que se tiene que adaptar, como por su entorno, que al menos tiene que echarle una mano o comprenderle. Al final estamos hablando de países, culturas y muchos otros elementos diferentes. Por ejemplo, uno por mucho que se esfuerce en integrarse, si luego las demás personas le rechazan, al final es para nada.

Por suerte, en mi caso, yo me he integrado bastante bien. Primero, por los años que llevo aquí; segundo, por los estudios, y tercero, por el acento que se me ha quedado. Otro factor han sido las amistades: tengo muchos amigos españoles. Aparte, he podido viajar por trabajo por España y, de lo que me he encontrado, no era todo malo.

P.: ¿Crees que la sociedad española de ahora es más racista que hace veinte años?

R.: Antiguamente, sí que había más connotación racista en cuanto a lo que es prácticamente todo. De chico recuerdo que iba por la calle y, de repente, una persona random me gritaba "chino". Pero, a día de hoy, creo que es impensable.

Creo que el racismo es una cosa que nunca va a desaparecer al 100%. Siempre va a haber alguien a quien no le caiga muy bien la gente de fuera. Pero a día de hoy, y echando la vista hacia atrás, la cosa ha cambiado muchísimo.

P.: ¿Hay racismo hacia la comunidad asiática?

R.: Ya no tanto, porque hoy en día los chinos de mi generación ya hablamos como si fuésemos españoles 100%. No es tan fácil que se metan con nosotros. Ya no pasa solamente con los asiáticos, sino que, en general, si llamas a un negro o a un moro de forma despectiva, como lo hacían antes en la calle, se le echan al cuello los propios españoles.

P.: Y cuando se da, ¿por qué no suele llegar a los medios?

R.: Pues está relacionado con un tema de cultura. Por lo general, los asiáticos son más discretos y no quieren llamar la atención. A las personas de otras culturas no les importa tanto si se forma un escándalo, porque al final las noticias o cualquier tema de racismo, cuando se publican, es porque o bien se ha viralizado un episodio racista o porque las personas que lo han sufrido han hecho un escándalo.

En la mentalidad asiática, si ha habido una injusticia racial, se deja pasar y que no se vuelva a repetir. Esa es la sensación que tengo con conversaciones con mi padre y otros familiares.

P.: ¿Cuándo decidiste subir contenido de forma regular a la plataforma?

R.: Llevaba desde hace un tiempo intentando hacer cosas, pero por tema de trabajo y tiempo me resultaba imposible hacer lo que estoy haciendo hoy. El día en que me hice mi propio jefe me pude gestionar el tiempo.

Llevo tres meses subiendo contenido y la verdad es que ha tenido bastante buena aceptación. Primeramente, porque es llamativo y contrastante ver a una persona asiática que, cuando la escuchas, habla como lo hago yo. Es curioso porque hay mucha gente, al menos por los comentarios que leo, que piensa que es un doblaje.

P.: ¿Crees que tu contenido ha cambiado con el tiempo?

R.: Diría que no, porque más o menos he ido por la misma línea. Al principio mi idea era contar lo que me pasa en la tienda, con los típicos comentarios que me hacían los clientes. He ido evolucionando y ya no solo me centro en la tienda, sino que también hablo sobre la cultura china, creo que todo va relacionado. Los comentarios que recibo en la tienda sobre mí o sobre la cultura china son por desconocimiento.

Soy un tipo gracioso, pero a la vez también enseño a la gente para que sepan que aunque seamos de China no venimos de otro planeta.

P.: En tu video más visto, simplemente apareces tú realizando una tarea muy cotidiana: ir al súper. ¿Cómo se te ocurrió y a qué se debe su popularidad?

R.: Efectivamente, el contenido más viral que tengo es un video súpertonto en el que salgo haciendo algo que todo el mundo hace. Llama tanto la atención porque la gente, como lo ve muy poco, se piensa que no lo hacemos nunca. Es un vídeo en el que salgo comprando arroz en un súper. Que [los chinos] no solo compramos arroz, esa es quizás la parte graciosa.

P.: Aparte de ese tópico de que los chinos siempre estáis comiendo arroz, ¿qué otros mitos hay?

R.: Está, por ejemplo, el de que los chinos nos comemos los perros. Yo tengo un perro y dos gatas y ahí siguen. No han sido ni la comida ni la cena.

P.: Hablando sobre tu contenido e introduciendo la cuestión del racismo, ¿crees que, al ser de origen chino, cuentas con una mayor aceptación a la hora de hacer humor amarillo?

R.: Yo creo que al final es como todo, depende de la persona a la que le llegue. En cuanto a los chistes, pienso que al final es humor, y si no hace daño a nadie creo que está bien. Pero es probable que si una persona hace chistes sobre una raza que no sea la suya, le va a caer más hate que si lo hiciera una persona de esa raza.

Así que sí, es más fácil por el simple hecho de que soy chino. Porque si yo no lo fuese y estuviese haciendo lo que hago, seguramente más de uno habría dicho: "¡Vaya tela!", "mira el racista este" o "¿y tú qué vas a saber? Si no eres chino".

Al final un chiste es para reírse. Hoy en día cualquier cosa puede ofender a la gente. Y a esto hay que añadir la propia naturaleza de internet. Casi todo es anónimo, pero la gente que sale a dar la cara, para que la gente conozca más, como en mi caso, está más expuesta al hate. Todavía no me ha caído hate por ninguna parte, pero seguramente llegará.

P.: ¿Has recibido alguna vez hate por tu contenido?

R.: De momento no. Comentarios negativos sí, como en cualquier otra parte, pero creo que todavía no me ha caído hate porque llevo poco tiempo. Y espero no recibirlo, porque es una cosa muy mala. Ya te pueden llegar 20.000 comentarios buenos, que cuando recibas uno malo, te vas a comer el coco.

P.: Si finalmente llega, ¿desde dónde crees que vendrá?

R.: En mi caso, por ejemplo, solo tuve una persona que me escribió un mensaje negativo. Pero al rato, lo borró. Por su usuario, puede identificar que esa persona probablemente era china y en el comentario me acusaba de menospreciar a los chinos. El vídeo donde comentó era básicamente de mí haciendo el tonto en la tienda y después enseñando una cosa. Así que por eso creo que si alguna vez me llega el hate vendrá más de la comunidad china que de la comunidad española.

