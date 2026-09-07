El final de las vacaciones supone un momento de transición para toda la comunidad educativa. Después de semanas marcadas por horarios más flexibles, actividades de ocio y descanso, la vuelta al colegio implica recuperar hábitos, responsabilidades y ritmos que, en ocasiones, pueden generar cierta incertidumbre tanto en el alumnado como en sus familias.

Este periodo de adaptación representa una gran oportunidad para comenzar el nuevo curso con una actitud positiva, reforzando la confianza, la organización y el bienestar emocional. Con pequeños gestos y una buena planificación, la incorporación a la rutina tendrá una adaptación más tranquila y positiva. Estos son algunos consejos a tener en cuenta:

Recuperar los horarios de forma progresiva

Uno de los errores más habituales es esperar al último momento para volver a los horarios escolares. Lo más recomendable es adelantar poco a poco la hora de acostarse y levantarse durante los días previos al inicio de las clases.

De este modo, el organismo se adaptará sin brusquedad y permitirá que el alumnado llegue al primer día con mayor energía y concentración.

Hablar y validar las emociones

Cada alumno afronta el comienzo del curso de una manera distinta. Mientras algunos sienten ilusión por reencontrarse con sus compañeros y docentes, otros pueden experimentar nervios o inseguridad ante los cambios.

Involucrar a los niños y niñas en los preparativos del nuevo curso favorece una actitud más positiva hacia la vuelta a las aulas. Organizar el material escolar, preparar la mochila, revisar el uniforme o elegir un espacio adecuado para estudiar son pequeñas acciones que ayudan a generar ilusión y sensación de control.

Además, conversar sobre las expectativas del nuevo curso permite conocer cómo se sienten, resolver dudas y transmitir tranquilidad.

Recuperar los hábitos de estudio

El inicio del curso es un buen momento para volver a establecer hábitos que favorezcan la organización. Preparar la mochila la noche anterior, disponer de un espacio tranquilo para estudiar o mantener horarios estables para las comidas y el descanso, son pequeñas rutinas que aportan seguridad.

Además, implicar a los alumnos en estas tareas, siempre de acuerdo a su edad, favorecerá el desarrollo de la autonomía, la responsabilidad y la confianza en sí mismos.

Familia y colegio, un mismo equipo

La educación es una tarea compartida. Cuando familias y centro educativo mantienen una comunicación cercana y trabajan con objetivos comunes, el alumnado se siente más acompañado y seguro. Mantener una comunicación fluida, compartir inquietudes y trabajar en la misma dirección favorece el desarrollo integral de cada estudiante.

En definitiva, la vuelta a la rutina no tiene por qué vivirse como el final del verano, sino como el comienzo de una nueva etapa llena de oportunidades para aprender, crecer y compartir experiencias.

Con una buena planificación, hábitos saludables y el apoyo conjunto de familias y colegio, el alumnado podrá iniciar el curso con la confianza y la motivación necesarias para disfrutar de cada nuevo aprendizaje.

***Paul Collins es profesor en Secundaria en The English Montessori School (TEMS).