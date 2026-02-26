Este lunes, Barcelona volverá a convertirse en el escaparate mundial de la innovación con el Mobile World Congress. Empresarios, directivos, responsables de tecnología, inversores, reguladores y medios, nos reuniremos durante varios días para hablar de inteligencia artificial, conectividad, nuevos dispositivos y la próxima ola tecnológica.

Sin embargo, hay una conversación que rara vez ocupa el centro del escenario: el coste real del modelo de consumo que sostiene esa innovación.

El fast tech no es una tendencia emergente ni una etiqueta provocadora. Es el modelo dominante de la industria tecnológica. Y es un modelo profundamente ineficiente, ambientalmente insostenible y estratégicamente miope.

Durante años, el sector ha confundido innovación con rotación. Se ha construido una lógica industrial basada en ciclos cada vez más cortos, lanzamientos constantes y una presión permanente por sustituir dispositivos que siguen siendo funcionales. El resultado no es solo un aumento del consumo, sino una aceleración estructural del residuo.

Según el Global E-waste Monitor de Naciones Unidas, el mundo genera ya más de 60 millones de toneladas de residuos electrónicos al año y, lo que es más preocupante, este flujo crece cinco veces más rápido que su reciclaje efectivo.

No se trata de un daño colateral menor, estamos hablando del flujo de residuos que más rápido crece a escala global y de un sistema que, incluso cuando mejora, no logra corregir su propia dinámica.

Esta realidad no es accidental. Es consecuencia directa de decisiones de diseño, de estrategia comercial y de incentivos financieros. Dispositivos cada vez menos reparables, componentes sellados, actualizaciones de software que dejan atrás equipos plenamente operativos y una narrativa que convierte lo "nuevo" en sinónimo de lo "necesario". El fast tech no es un error del sistema, sino el sistema en sí mismo.

El problema es que este modelo ya no encaja con el contexto económico ni con el contexto geopolítico actual. Europa depende de materias primas críticas como el litio, el cobalto o las llamadas tierras raras, un conjunto de elementos químicos estratégicos esenciales para fabricar dispositivos electrónicos cuya extracción está concentrada en pocos países y que tienen una disponibilidad limitada.

Un smartphone puede incorporar alrededor de 60 elementos de la tabla periódica, incluidos minerales estratégicos cuyo control está generando tensiones geopolíticas crecientes.

Por eso, cada dispositivo que se reemplaza prematuramente no es solo un residuo potencial sino una presión adicional sobre cadenas de suministro vulnerables y sobre recursos estratégicos escasos. Seguir acelerando la rotación en este entorno no es una apuesta por el crecimiento, es una apuesta por la fragilidad.

Además, el fast tech está generando una nueva brecha social. En un mundo donde el acceso al empleo, a la educación y a los servicios públicos depende cada vez más de dispositivos digitales, imponer ciclos de renovación constantes convierte la actualización tecnológica en una carga recurrente. Cuando el estándar implícito es cambiar cada dos años, la tecnología deja de ser una herramienta de igualdad y se transforma en un mecanismo de exclusión progresiva.

Frente a esto, el reacondicionado no es una solución simbólica, es una palanca estructural. El mercado global de productos reacondicionados supera ya los 100.000 millones de dólares y las proyecciones del mercado estiman que podría más que duplicarse antes de que termine la década.

En España, también estamos detectando un crecimiento sostenido del mercado de dispositivos reacondicionados, con incrementos de doble dígito en los últimos años, una señal clara de que el consumidor no solo es consciente del problema, sino que está empezando a cambiar sus decisiones de compra.

La clave no es moralizar el consumo, sino rediseñar el sistema. Si un dispositivo puede tener una segunda vida con estándares de calidad, garantía y trazabilidad equivalentes a los de uno nuevo, entonces la lógica de "usar y sustituir" deja de ser la única opción viable. Extender la vida útil no es una renuncia a la innovación. Es, de hecho, innovación real: optimización de recursos, reducción de emisiones, resiliencia económica.

Pero el cambio no puede recaer únicamente en el consumidor ni en las empresas especializadas en reacondicionamiento. La industria tecnológica en su conjunto debe asumir que la durabilidad, la reparabilidad y la circularidad no pueden seguir siendo atributos secundarios.

Deben convertirse en indicadores centrales de desempeño. Eso implica rediseñar productos para facilitar la reparación, garantizar la disponibilidad de piezas y actualizaciones durante más tiempo y abandonar prácticas que incentiven la obsolescencia prematura.

También implica una evolución regulatoria coherente. El derecho a reparar, la transparencia sobre el impacto ambiental de los dispositivos y los estándares de ecodiseño no son trabas al mercado, son herramientas para corregir una distorsión que hoy genera costes ambientales y sociales que nadie internaliza completamente.

El fast tech ha sido rentable en el corto plazo, pero es insostenible en el largo. La pregunta ya no es si debemos transitar hacia un modelo más circular, sino a qué velocidad lo haremos y quién liderará ese cambio. La competitividad futura no se medirá solo por la capacidad de lanzar el próximo dispositivo, sino por la capacidad de mantener el valor de los ya existentes.

La tecnología ha sido uno de los grandes motores de progreso de las últimas décadas y, si quiere seguir siéndolo, debe abandonar la dependencia del reemplazo constante como principal motor de ingresos.

La próxima fase de madurez del sector no pasa por vender más unidades, sino por gestionar mejor cada unidad producida. El fast tech es la consecuencia de un modelo que priorizó la velocidad sobre la eficiencia real. Corregirlo no es una cuestión reputacional. Es una cuestión estratégica.

***Thibaud Hug de Larauze es CEO de Back Market.