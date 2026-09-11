Ocho hospitales españoles logran entrar en el 'World’s Greenest Hospitals 2026', tres de ellos de Quirónsalud

Tres hospitales de Quirónsalud, entre los más sostenibles del mundo, según el ranking 'World's Greenest Hospitals 2026' de la revista 'Newsweek'. Cedida

Ocho hospitales españoles forman parte de la primera edición del ranking 'World’s Greenest Hospitals 2026', elaborado por la revista Newsweek en colaboración con Statista, que identifica a los 250 centros hospitalarios con mejores resultados y prácticas en materia de sostenibilidad ambiental.

Entre los centros españoles incluidos figuran tres pertenecientes a Quirónsalud: el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Ruber Internacional y Centro Médico Teknon.

La clasificación pretende establecer una referencia internacional sobre el desempeño ambiental de los hospitales y facilitar la comparación entre instituciones sanitarias. Para ello, la evaluación combina indicadores relacionados con la gestión ambiental con elementos cualitativos vinculados a las políticas y compromisos de cada centro.

Uno de los seis pilares analizados corresponde a los datos de desempeño en sostenibilidad. En este apartado se tienen en cuenta cuestiones como el consumo energético, las emisiones de gases de efecto invernadero, el uso de agua y la gestión de residuos.

Estos indicadores permiten valorar el impacto ambiental asociado a la actividad hospitalaria, que implica un consumo elevado de recursos debido a la necesidad de mantener instalaciones y servicios operativos de forma continua.

La metodología incorpora también las recomendaciones de expertos internacionales especializados en sostenibilidad sanitaria. A ellas se suman las certificaciones y acreditaciones ambientales obtenidas por los centros, entre ellas estándares internacionales como LEED, BREEAM o ENERGY STAR.

El ranking considera asimismo los premios y reconocimientos relacionados con buenas prácticas ambientales.

Los otros dos pilares están vinculados a la estrategia y a la transparencia. La clasificación evalúa la existencia de compromisos y objetivos públicos relacionados con sostenibilidad y descarbonización, así como el grado de divulgación de información ambiental mediante informes y otras fuentes oficiales.

De esta forma, la evaluación no se limita a las medidas ya implantadas. También contempla la planificación y la información disponible sobre el desempeño ambiental de cada institución.

En el caso de Quirónsalud, la sostenibilidad medioambiental forma parte de su estrategia corporativa a través de un Plan de Sostenibilidad Medioambiental. Entre sus objetivos figura reducir un 50% las emisiones de CO₂ para 2030. El grupo también ha desarrollado medidas dirigidas a reducir el impacto ambiental de determinadas actividades clínicas.

Una de ellas es el denominado Proyecto Anestesia Sostenible, centrado en el uso de gases anestésicos en los procedimientos quirúrgicos.

Según los datos facilitados por Quirónsalud, durante sus dos primeros años de aplicación el proyecto permitió reducir un 85% las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a estos gases y evitar más de 13.000 toneladas de CO₂, pese al incremento de la actividad quirúrgica durante ese periodo.

La inclusión de estos tres centros en el ranking de hospitales sostenibles se suma a su presencia en otras clasificaciones internacionales elaboradas por Newsweek. La edición de 2026 de 'World’s Best Hospitals', publicada en marzo, incluyó a 14 hospitales de Quirónsalud entre los centros destacados de España.

El grupo también aparece en 'World’s Best Specialized Hospitals 2026', clasificación que recoge centros de referencia internacional por especialidades médicas.

Además, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz fue incluido por tercer año consecutivo en 'World’s Best Smart Hospitals 2026', que reúne a 300 hospitales destacados por su aplicación de tecnologías e innovación en el ámbito sanitario.