El legado solidario de Dolly Parton: la familia de la artista pide donaciones para su fundación en lugar de flores

Un arreglo floral se marchita en pocos días; la pasión por la lectura y las oportunidades educativas perduran toda una vida.

Con esta premisa, tras el fallecimiento de la artista e icono global Dolly Parton, su familia ha transmitido la última voluntad de la cantante: sustituir los habituales ramos de flores y honras fúnebres por donaciones destinadas a la Imagination Library, la fundación que ella misma creó para fomentar la alfabetización infantil.

El gesto refleja fielmente el espíritu altruista que marcó la trayectoria de Parton fuera de los escenarios

A través de un comunicado difundido por los allegados de la cantante tras su muerte, se pide a sus seguidores y admiradores de todo el mundo que encaucen el cariño y el duelo hacia la artista apoyando este programa de distribución de libros, que lleva décadas transformando la infancia en comunidades vulnerables.

Un homenaje a las raíces

Fundada en 1995 en el marco de The Dollywood Foundation, la Imagination Library nació como un proyecto profundamente personal de la estrella del country dedicado a su padre, Robert Lee Parton, un hombre que no pudo aprender a leer ni escribir debido a las limitaciones económicas de la Appalachia rural en la que creció.

El funcionamiento del programa destaca por su sencillez e impacto social directos: garantiza el envío mensual de un libro totalmente gratuito a cada niño registrado, desde su nacimiento hasta que cumple los cinco años.

Lo que comenzó como un proyecto local en el condado de Sevier (Tennessee) se ha consolidado como un movimiento internacional. A fecha de publicación de este artículo, la iniciativa supera los 300 millones de libros entregados en países como Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y la República de Irlanda.

Filantropía con impacto directo

La petición de la familia pone en valor una vertiente solidaria que siempre ha acompañado los hitos artísticos de Parton. Además de su labor, la artista ha sido una figura clave en la respuesta a crisis sociales y sanitarias.

En el ámbito de la ciencia, su compromiso se tradujo en una donación clave de un millón de dólares al Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en 2020, aportación que impulsó directamente la investigación para el desarrollo de la vacuna de Moderna contra la Covid-19.

Su auxilio ante emergencias también dejó un impacto directo en momentos de crisis, destinando millones de dólares a apoyar de forma inmediata a las familias golpeadas por desastres naturales, como los devastadores incendios en las Smoky Mountains o los destrozos causados por el huracán Helene.

Asimismo, volcó importantes recursos en la equidad social mediante la creación de becas y fondos educativos regionales, logrando reducir drásticamente las tasas de deserción escolar entre los jóvenes de entornos rurales y con escasos recursos.

Generosidad que define a una leyenda

Más allá de los discos de oro y las canciones que todos sabemos tararear, lo que realmente hace grande a Dolly Parton es algo mucho más sencillo: nunca olvidó que creció en una humilde cabaña de las montañas Apalaches junto a sus once hermanos.

En un mundo que suele dividir, ella siempre ha tenido la rara habilidad de unir a la gente.

Supo construir un imperio sin perder la humildad ni esa empatía tan suya, demostrando que se puede llegar a lo más alto sin traicionar las propias raíces. Para Dolly, el éxito jamás fue acumular premios, sino tener la oportunidad de tender la mano a los demás. Al final, las grandes estrellas no se miden por los récords que rompen, sino por las vidas que logran mejorar a su alrededor.