La OEI y medicusmundi firman un convenio para impulsar proyectos de salud, educación e investigación en Iberoamérica

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y medicusmundi firman un convenio. Cedida

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Federación de Asociaciones de medicusmundi España han suscrito este martes, 30 de junio, un convenio marco de colaboración con el objetivo de promover proyectos conjuntos en los ámbitos de la salud, la educación, la investigación y el desarrollo sostenible en Iberoamérica.

El acuerdo ha sido firmado de forma virtual por el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero, y el director de la Federación de Asociaciones de medicusmundi España, Félix Fuentenebro.

El convenio establece las bases para desarrollar iniciativas de cooperación internacional dirigidas a fortalecer los sistemas de salud, fomentar la formación y la investigación y contribuir al desarrollo humano sostenible en la región.

La alianza reúne la experiencia de dos organizaciones con una larga trayectoria en Iberoamérica. La OEI, creada en 1949, desarrolla su actividad en los 23 Estados miembros de la comunidad iberoamericana con programas centrados en la educación, la ciencia, la cultura y los derechos humanos.

Por su parte, medicusmundi acumula más de seis décadas de trabajo en cooperación internacional, especialmente en América Central y del Sur, donde ha impulsado proyectos relacionados con la salud comunitaria y el fortalecimiento de capacidades locales.

La firma del convenio se produce en un contexto marcado por importantes desafíos sociales en América Latina y el Caribe.

La región continúa registrando elevados niveles de desigualdad, con dificultades de acceso a servicios sanitarios de calidad para parte de la población y brechas educativas que condicionan las oportunidades de desarrollo de numerosos territorios.

Ante esta situación, ambas entidades consideran que la cooperación institucional puede contribuir al diseño de respuestas coordinadas en ámbitos considerados estratégicos para el desarrollo.

El acuerdo no contempla un programa de actuaciones cerrado, más bien configura un marco de colaboración que permitirá poner en marcha proyectos concretos a medida que se identifiquen necesidades o surjan oportunidades de cooperación.

Cada iniciativa contará con un plan de trabajo específico en el que se definirán los objetivos, las actividades previstas, los responsables de su ejecución y los mecanismos de seguimiento y evaluación.

Asimismo, el convenio prevé la posibilidad de incorporar a otras entidades públicas o privadas en aquellos proyectos en los que su participación resulte de interés.

Esta fórmula pretende facilitar la creación de redes de colaboración entre diferentes actores para abordar retos relacionados con la salud, la educación, la investigación y el desarrollo sostenible desde un enfoque compartido.

Entre las líneas de trabajo que podrán desarrollarse al amparo del acuerdo figuran la organización de actividades de formación, el impulso de investigaciones conjuntas, el intercambio de conocimientos y buenas prácticas, así como la promoción de acciones de cooperación técnica en los países iberoamericanos.

Para medicusmundi, la firma del convenio supone consolidar su presencia en una región donde mantiene una actividad continuada desde hace más de 60 años mediante proyectos desarrollados junto a comunidades, administraciones públicas y organizaciones locales.

En el caso de la OEI, la colaboración se enmarca en su estrategia de fortalecimiento de alianzas con entidades de la sociedad civil para impulsar iniciativas orientadas al desarrollo de los países iberoamericanos.

Con este convenio, ambas organizaciones formalizan un marco de cooperación que servirá como base para futuras actuaciones conjuntas en función de las prioridades que se identifiquen en los distintos países de la región.