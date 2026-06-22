El talento femenino reclama su espacio en la ingeniería: las premiadas iniciativas que rompen la brecha de género.

Los galardonados en la VI Edición de los Premios INGENIA 100% Talento. Instituto de la Ingeniería de España

La sede madrileña del Instituto de la Ingeniería de España se vistió de gala para acoger un evento trascendental para el tejido social y científico, la VI Edición de los Premios INGENIA 100% Talento, una cita clave para visibilizar el potencial femenino.

El propósito principal de estos galardones consiste en reconocer públicamente a profesionales e instituciones que impulsan la igualdad de género dentro del sector tecnológico. A través de trabajos periodísticos y programas educativos, se busca derribar los persistentes estereotipos que aún alejan a las mujeres de la ciencia.

En esta ocasión, el jurado de los premios ha distinguido a dos proyectos ganadores en sus respectivas categorías institucionales. El galardón de Divulgación de la ingeniería recayó con honores en la iniciativa valenciana denominada SAPIÈNCIA, promovida activamente por la red RUVID.

Dicho proyecto acerca con éxito la investigación científica a los jóvenes estudiantes de la Comunitat Valenciana desde edades tempranas. El premio fue recogido conjuntamente por Juan Mora, miembro de la presidencia de RUVID, y María Esther Gómez Martín, vicerrectora de la Generalitat.

Por otra parte, la categoría enfocada en Trabajos periodísticos emitidos en televisión otorgó el máximo reconocimiento al programa televisivo titulado Aquí hay trabajo. El galardón, promovido por Antolín Romero Ortega, ensalza su constancia visibilizando el mercado laboral técnico contemporáneo.

El espacio televisivo destaca habitualmente las valiosas trayectorias profesionales de las ingenieras actuales, sirviendo como un espejo inspirador para la sociedad. Asimismo, la organización concedió diplomas de finalistas a otras candidaturas de enorme calidad técnica que obtuvieron valoraciones muy destacadas.

Entre las menciones especiales figuraron Cristina García Bajo por su programa Las Lentejas de Crispu, aportando un enfoque fresco al sector. También se distinguió a Isabel Tierraseca López por Pioneras_IT y a Marga López Polo al frente del Proyecto MujerAGRO.

La solemne ceremonia de entrega contó con la destacada presencia institucional de María Cruz Díaz Álvarez, presidenta actual del IIE. Junto a ella participaron María Cristina Navarro y Mercedes Fajardo, vocales del comité INGENIA e ingenieras de gran trayectoria.

Durante el acto se puso el foco de atención sobre la urgencia social de transformar la imagen que proyecta la ingeniería. Los portavoces insistieron en que resulta imprescindible que el talento de las jóvenes no se desvanezca por cuestiones ligadas a roles de género.

"Cada proyecto puede ayudar a que una niña descubra que la ingeniería también es su camino", afirmó con rotundidad la presidenta. La representante remarcó con firmeza que la sociedad civil no puede permitirse el lujo de perder el talento de la mitad de la población.

La relevancia de esta cita anual radica en la preocupante brecha de género que todavía arrastra esta disciplina en España. En nuestro país ejercen actualmente cerca de 750.000 ingenieros, pero la presencia de mujeres profesionales apenas roza el 20% del total.

La brecha resulta todavía más alarmante cuando se analiza la cúpula empresarial, donde solo un escaso 8% ocupa direcciones generales. Estos reveladores datos proceden del Observatorio de la Mujer en la Industria Española, un organismo impulsado por el propio comité INGENIA.

Frente a esta realidad, los premios actúan como una palanca de cambio cultural dirigida a profesionales de los medios. Se valoran publicaciones, libros y proyectos educativos difundidos el año anterior que defienden firmemente la educación basada en la igualdad.

El certamen se enmarca orgánicamente en la estrategia global de la institución para impulsar el acceso a carreras puramente tecnológicas. El Instituto de la Ingeniería de España integra hoy en día a más de 150.000 profesionales de diversas ramas.

Esta gran federación nacional reúne a nueve asociaciones que agrupan las únicas ocho profesiones reguladas existentes en nuestro mercado. Su fin prioritario consiste en poner el progreso técnico al servicio del desarrollo integral y el bienestar común de la sociedad.

El organismo ostenta además la representación de la ingeniería española ante las administraciones públicas, los tribunales y los foros internacionales. Espacios como estos premios demuestran que el futuro de la innovación sostenible será necesariamente inclusivo, igualitario y diverso, o no será.