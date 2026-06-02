Arte, ciencia y tecnología se alían para salvar la biodiversidad con una experiencia inmersiva

Imagen de la primera sala de la experiencia inmersiva 'Somos Naturaleza' en CaixaForum Madrid. CaixaForum

Las experiencias inmersivas se han descubierto como una gran herramienta para descubrir campos como la historia, la ciencia o el arte. Una manera de transportar al espectador, prácticamente, al centro de la narración para que se sienta parte de lo que le están contando.

No solo es un buen método de entretenimiento, también es excelente para sensibilizar y concienciar a la población sobre problemas o peligros. Por eso, CaixaForum Madrid ha apostado por ello en su última exposición, Somos Naturaleza.

El centro cultural acoge esta ambiciosa producción que busca sacudir conciencias a través del arte digital de vanguardia. La propuesta surge como una respuesta creativa ante una crisis climática y ecológica global sin precedentes.

El proyecto se gestó en el marco de la histórica Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad de Montreal en la que casi 200 países se comprometieron a revertir la pérdida de biodiversidad y proteger el 30% de todos los ecosistemas para el año 2030.

Sus creadores aspiran a revertir los discursos catastrofistas imperantes para sembrar una semilla de esperanza activa en el espectador, promoviendo una profunda movilización ciudadana.

Con ella, ponen de relieve la importancia de preservar el equilibrio de la Tierra y animan a sus visitantes a actuar de un modo positivo frente a los problemas que afronta hoy la biodiversidad.

La presentación oficial ha contado este martes con la participación de Isabel Fuentes, directora de CaixaForum Madrid. "Cuidar la biodiversidad es una tarea compartida en la que la acción coordinada y la suma de compromisos individuales son clave", ha destacado de forma contundente.

Para ella, resulta prioritario romper las fronteras tradicionales entre disciplinas estancas en el panorama cultural actual.

Junto a la directora ha estado Denys Lavigne, cofundador y presidente de OASIS Immersive Studios, la entidad canadiense responsable de la producción de esta singular iniciativa. Ahí ha recordado que el detonante del proyecto fue asimilar que el planeta ha perdido más del 70% de su fauna salvaje en los últimos sesenta años.

"Queríamos utilizar el poder de los medios inmersivos para inspirar un cambio positivo real en las comunidades", ha explicado a los medios.

Fotografía de la segunda sala de la exposición inmersiva 'Somos Naturaleza' de CaixaForum Madrid. CaixaForum

El proyecto, premiado en los premios Numix 2025 como mejor exposición internacional, nació de una carambola del destino. La cumbre de la biodiversidad de 2022 iba a celebrarse originalmente en China, pero las severas restricciones sanitarias obligaron a trasladar la cita de urgencia al centro de convenciones de Montreal.

En ese complejo escenario, las Naciones Unidas desafiaron a OASIS a contrarreloj para diseñar un espacio de reconexión. Aquella pequeña semilla de quince minutos impactó tanto a los delegados internacionales que terminó convirtiéndose en el largometraje inmersivo que hoy se estrena en la capital española, ha desgranado Lavigne.

Tres escenarios

A lo largo de sus 68 minutos de duración, la muestra guía al visitante por tres ámbitos conceptuales diferenciados. Cada espacio combina de manera precisa la base científica con un despliegue estético que apela directamente al corazón, buscando transformar la sensibilidad en acciones cotidianas y tangibles.

El primer recorrido, de carácter marcadamente contemplativo, se nutre del archivo visual y documental de National Geographic. Este espacio rinde un poético tributo a la resiliencia y al poder regenerativo de la naturaleza global frente a los constantes ataques del ser humano.

La segunda estancia fusiona el arte generativo y la ciencia para visibilizar el concepto clave de la interconexión. Inspirado en la célebre Declaración de Interdependencia de 1992, el espacio demuestra plásticamente cómo el daño a una sola especie termina afectando inevitablemente a todo el conjunto del ecosistema en una suerte de efecto de onda expansiva.

La experiencia culmina con una llamada directa e inapelable a la acción a través de historias reales de éxito ecológico. Entre ellas destaca la milagrosa recuperación del lince ibérico en nuestro territorio, una especie que ha pasado de 94 ejemplares a finales de la década de los noventa a superar los dos mil en la actualidad.

Asimismo, la exposición visibiliza otras victorias ambientales internacionales, como la reducción drástica de la caza furtiva de tortugas laúd en las playas caribeñas de Trinidad y Tobago.

"Somos Naturaleza ofrece una forma innovadora de involucrar al público en los problemas ambientales más acuciantes", ha afirmado Cynthia Doumbia. La directora de negocio de la National Geographic Society ha subrayado la importancia de combinar el legado de la exploración con la vanguardia digital actual.

Para prolongar el impacto de la visita, CaixaForum ha diseñado una completa programación de actividades complementarias para todas las edades. Durante el próximo otoño, el ciclo cinematográfico infantil 'Pequeños cinéfilos' ofrecerá proyecciones que refuercen los valores de protección ambiental debatidos en la sala.

Los visitantes dispondrán también de innovadores espacios de mediación analógica donde interactuar libremente mediante dinámicas didácticas y lúdicas. Estos talleres micro-locales buscan aterrizar los grandes problemas globales al entorno inmediato del ciudadano madrileño, fomentando debates enriquecedores en el seno de las familias y las escuelas.

Para quienes estén interesados en esta experiencia, el centro cultural mantendrá sus puertas abiertas de lunes a domingo. La muestra se podrá visitar desde mañana, 3 de junio de 2026, hasta el 7 de marzo de 2027.

La exposición inmersiva ha pasado anteriormente por Barcelona, donde ha estado desde 2025, y ha contado con 154.000 visitantes.