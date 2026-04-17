La escuela catalana que educa organizando elecciones: convierte el centro en microciudad democrática

La Fundación Escoles Garbí ha obtenido el primer puesto en la fase nacional del VI Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero. El proyecto galardonado se desarrolla en la Escola Garbí Pere Vegés de Badalona bajo el nombre Las elecciones democráticas: 60 años formando en ciudadanía activa.

La Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) ha distinguido este trabajo por su enfoque innovador y sostenido en el tiempo. El objetivo central es promover la educación en derechos humanos mediante la participación democrática real de los alumnos.

El centro escolar se transforma así en "una auténtica microciudad democrática" para el alumnado, dicen desde la OEI.

Este certamen se ha consolidado como el premio más emblemático de la organización iberoamericana a nivel regional. Solo en esta sexta edición, se han registrado más de 500 candidaturas procedentes de 20 países iberoamericanos. El reconocimiento busca destacar aquellas iniciativas que contribuyen a la convivencia democrática y la cultura de paz.

Resistencia pedagógica

El origen del proyecto ganador es especialmente relevante por su contexto histórico. Las elecciones escolares en este centro comenzaron durante la dictadura franquista. En aquel momento, surgieron como una forma de resistencia pedagógica y un firme compromiso con los valores democráticos que estaban prohibidos.

Seis décadas después, esta práctica es uno de los pilares educativos fundamentales del centro de la Fundació Escoles Garbí. El proyecto involucra cada curso a cerca de 1.300 alumnos con edades comprendidas entre los 6 y los 18 años y logra una participación del 100%.

La metodología permite que los estudiantes participen en todas las fases de unas elecciones reales: presentación de candidaturas, campañas, debates, votaciones y el posterior escrutinio y análisis de resultados. Este proceso integral permite desarrollar competencias cívicas y sociales mientras aprenden a debatir y argumentar.

Los resultados del proyecto son tangibles según los datos recientes facilitados por el centro educativo. El 80% de los estudiantes afirma haber mejorado sus habilidades para resolver conflictos de forma dialogada. Además, el programa se integra de forma transversal en el currículo como un modelo pedagógico sostenible.

El jurado también ha otorgado menciones especiales a otros proyectos de gran calado social. Uno de ellos es #DesactivaLaTrata, realizado por la entidad Diaconía en Madrid. Esta iniciativa fomenta la concienciación sobre la trata de mujeres y niñas, especialmente en el entorno digital.

Otra mención ha recaído en el proyecto Mi doble invisibilidad del Centro Público de Educación Especial San Cristóbal. Esta propuesta asturiana promueve una educación de calidad para niñas estudiantes basada en la igualdad. Ambos trabajos han sido valorados por su compromiso con los derechos humanos y la sensibilización social.

Rumbo a la fase internacional en Bilbao

Tras alzarse con el galardón nacional, la Fundació Escoles Garbí representará a España en la fase iberoamericana. La ceremonia de premiación internacional tendrá lugar el próximo mes de junio en Bilbao. El evento se enmarcará en las "Jornadas de Educación en derechos humanos".

En la ciudad vasca, las iniciativas ganadoras de los 20 países participantes competirán por el premio final iberoamericano. El galardón ha recibido más de 2.500 iniciativas desde su creación, tanto de organizaciones públicas como privadas. Además, la cita internacional permitirá compartir estas experiencias pedagógicas entre diferentes naciones.

Los alumnos votan en una de las elecciones organizadas en el centro. OEI

La OEI, organismo impulsor del premio, mantiene su lema "Hacemos que la cooperación suceda". Es el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica desde su fundación en 1949. Actualmente cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales para ejecutar sus proyectos.

La organización cuenta con una media de más de 600 proyectos y 400 convenios de cooperación activos cada año. Entre sus logros históricos destaca la contribución a la drástica reducción del analfabetismo en la región.

En los últimos cinco años, ha alcanzado una media de 6 millones de beneficiarios directos. El Premio ‘Óscar Arnulfo Romero’ es solo una pieza de su amplio engranaje de cooperación regional.

El premio, gestionado a través de su Programa de Educación en Derechos Humanos, sigue creciendo anualmente. Busca reconocer la excelencia educativa en áreas como la ciudadanía global y el desarrollo sostenible. La victoria de la escuela catalana pone en valor la importancia de la educación democrática temprana.