Abadía Retuerta fachada.

Abadía Retuerta fachada. Abadía Retuerta

Noticias

Abadía Retuerta obtiene la certificación B Corp y consolida su modelo de negocio sostenible en el valle del Duero

El complejo ha superado la evaluación tras acreditar agricultura regenerativa, energía 100% renovable, reutilización del agua y un fuerte impacto social.

Más información: El bello caos del arte entra en las empresas: ¿por qué una compañía necesita un pintor además de un economista?

Mariana Goya
Publicada

Abadía Retuerta, enclave turístico y vitivinícola situado en el valle del Duero, ha obtenido la certificación internacional B Corp, un reconocimiento que distingue a las empresas que combinan rentabilidad económica con impacto social y ambiental positivo.

La compañía ha superado la evaluación de impacto de la organización B Lab, basada en exigentes estándares de sostenibilidad, gobernanza y ética empresarial, y se incorpora así a un movimiento global formado por más de 8.000 empresas en 93 países, del que solo alrededor del 3% de las candidatas logra certificarse.

El reconocimiento formaliza un modelo de negocio que, según la empresa, forma parte de su identidad desde su origen: recuperar un territorio histórico, natural y cultural para conservarlo y transferirlo en mejores condiciones a las próximas generaciones.

Merche Zubiaga, Enrique Valero, Pablo Purón y Eva Guillermina Fernández Ortiz durante la rueda de prensa celebrada en Fundación Casa de México en España.

La finca, de más de 700 hectáreas, se concibe como un ecosistema integral en el que se combinan actividad hotelera, producción vitivinícola y gestión ambiental.

"En Abadía Retuerta, cada decisión nace del respeto por la tierra, las personas y el legado que construimos juntos", afirma Enrique Valero, consejero delegado de la compañía.

El directivo subraya que el proyecto se sustenta en la agricultura regenerativa, el uso de electricidad 100% renovable, la regeneración total del agua y un compromiso social reflejado en una plantilla compuesta en más de un 80% por talento local.

Gestión ambiental y producción

El viñedo, de 193 hectáreas, cuenta con certificación ecológica y se complementa con un huerto de 6.400 metros cuadrados que reúne más de 150 variedades de alimentos destinados a la oferta gastronómica de kilómetro cero del complejo.

La gestión del territorio incluye medidas de restauración ecológica: en los últimos años se han plantado más de 65.000 árboles, entre ellos frutales y especies autóctonas como pinos y encinas.

Actualmente, 90 hectáreas se encuentran en proceso de conversión a bosque, una actuación que la empresa prevé que reduzca en un 55% su consumo total de agua.

Abadía Retuerta instalaciones.

Abadía Retuerta instalaciones. Abadía Retuerta

El agua utilizada en el hotel es depurada y reutilizada para el riego de jardines, mientras que el abastecimiento energético procede íntegramente de fuentes renovables.

Estas medidas, junto con la optimización de procesos, han permitido reducir un 87% las emisiones totales de CO₂ entre 2018 y 2024 y un 99% por trabajador en el mismo periodo.

Además, la instalación de una nueva planta fotovoltaica permitirá autogenerar el 45% del consumo eléctrico del hotel y la bodega; desde 2019, esta última ya produce aproximadamente un 25% de su energía mediante energía solar.

Impacto social y economía local

El modelo de sostenibilidad incorpora también un componente social. Más del 32% de los proveedores son locales y la compañía mantiene programas de formación continua, políticas de igualdad implantadas desde 2016 y proyectos comunitarios como la Vendimia Solidaria, orientada a la inclusión laboral y al apoyo económico a entidades sociales del entorno.

La certificación B Corp evalúa cerca de 200 indicadores relacionados con gobernanza, acción climática, condiciones laborales, derechos humanos, economía circular y diversidad.

Esta mesa ha estado representada por ponentes del sector turístico y la meteorología.

Para Valero, la obtención del sello no constituye un objetivo final, sino "la reafirmación de un modelo de negocio profundamente integrado en nuestra forma de actuar" y un punto de partida para seguir midiendo y mejorando el impacto.

La empresa defiende una concepción del lujo vinculada al legado y la responsabilidad ambiental. "El verdadero lujo está en devolver a la naturaleza y a la comunidad más de lo que tomamos prestado de ellas", concluye el consejero delegado.