'Friends of Attention', los expertos que se han lanzado a una cruzada para 'curarnos' de la adicción a las pantallas

La forma en que pensamos en la atención humana se ha vuelto muy estrecha. Se empezó a estudiar en el siglo XX como una forma de enfocar a las personas en el uso de pantallas, en atender a un radar o disparar a aviones enemigos. Rastreo, vigilancia. Pero nuestra capacidad es más amplia, se puede enfocar en la contemplación, la relación con los demás o la reflexión, solo que no las hemos estudiado lo suficiente.

Lo afirma Graham Brunett, historiador de la ciencia y profesor en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos. También es uno de los fundadores de los 'Friends of Attention', los 'Amigos de la Atención', y de The Strother School of Radical Attention (Escuela de la Atención Radical). Dos organizaciones nacidas del ámbito académico de Estados Unidos que se han propuesto arrancarnos de las pantallas.

"Todo el mundo es consciente de que tenemos un problema, pero tristemente vivimos en un sistema individualista y todos buscamos soluciones individuales", explica a Enclave ODS. La gente se propone hacer desintoxicación digital, instalar aplicaciones que miden el tiempo de uso o aprender mindfulness, dice. "Nos sentimos culpables por no ser capaces de alejarnos de las pantallas, pensamos que es culpa nuestra, que no tenemos disciplina".

El experto se encuentra esta semana en España para impartir el 10 de junio la conferencia 'Abrazar de nuevo el mundo: atención, consciencia y libertad humana en la era de la IA' en la Fundación Telefónica de Madrid y antes de ello atiende las preguntas de ENCLAVE ODS.

También asistirá en Pamplona al congreso internacional 'Attention and Flourishing', organizado por el Center for Psychological Humanities and Ethics del Boston College junto con la Universidad de Navarra.

Su teoría, y la de sus "cruzados" por la Atención, es que solo no se puede. "Necesitas amigos. Necesitas una comunidad".

El libro colectivo de los 'Friends of Attention', nombre cuyo origen ya no es difícil de descifrar después de escuchar a Burnett, Atensity! —un juego de palabras entre "atención" e "intensidad"— es una oda a recuperar actividades colectivas que nos exijan toda nuestra atención a través del vínculo con los demás.

Una idea que suena al mismo tiempo hippie, espiritual —Burnett no tiene problema en admitir que es católico practicante— y a medio camino entre el manifiesto de unos hackers anarquistas y un marxista anti-IA.

Su fundador lo compara con el movimiento ecologista. "Una sola persona no puede arreglar la crisis climática reciclando su basura, pero muchas unidas pueden impedir que una empresa siga contaminando un río o forzar un cambio en las leyes".

Contra el 'fracking humano'

Burnett creó los Amigos de la Atención en 2018 junto a la directora de cine Alyssah Loh y el escritor Peter Schmidt. Actualmente el grupo, sin ánimo de lucro y organizado informalmente, agrupa a unos 150 miembros fijos en Estados Unidos.

Su cara más visible es la Escuela de la Atención Radical, que organiza actividades por todo el mundo —en España tiene un nodo en Navarra y otro en Barcelona— que van desde cursos de atención hasta clubes de lectura en la calle o el estudio de la filósofa Simone Weil y su ética de la atención como espacio de creación de mundos.

"Puedes votar por partidos que quieran regular las redes sociales u organizarte políticamente, pero en inglés tenemos un dicho: la cultura se desayuna a las regulaciones", explica Burnett.

Es decir, sus aspiraciones son bastante ambiciosas: "queremos cambiar nuestra cultura. Nuestro mayor objetivo es que la atención humana sea reconocida como un bien social y político que necesita ser cuidado y protegido".

Para referirse a la economía de la atención han creado un concepto chocante: el human fracking. "Intuitivamente se percibe como algo violento. Al contrario que una extracción de petróleo normal, el fracking tiene que romper la estructura geológica de la Tierra", explica el investigador. "Provoca terremotos y mucha más contaminación. Nuestra tecnología actual es igual: nos rompe para poder extraernos nuestra concentración".

Para los Amigos de la Atención, si pierdes tu capacidad de foco, pierdes tu libertad. Burnett lo explica con otro de los lemas del grupo, entre la máxima de un profesor jesuita y el trabalenguas: "Necesitamos nuestra atención para desear lo que queremos desear".

Sin capacidad de atención no hay elecciones verdaderas, sea en un sentido político o personal. Para ellos, la respuesta está en contraatacar en grupo: "entender que podemos ser libres en comunidad".

La revolución de la atención

Persiguen una revolución "indolora y económica, basada en el bienestar cuando estás con otros". La Escuela de la Atención Radical imparte entre 12 y 14 clases al trimestre, algunos sin coste, otros a base de becas o "el precio de una clase de yoga", sin que cuenten como créditos universitarios o similares aunque muchos de sus profesores también impartan clases en centros avanzados.

"Son oportunidades de estudiar juntos temas relacionados con la atención, así que abarcan desde temas muy serios hasta otros disparatados, como un artista que organiza un taller de cazafantasmas para reflexionar sobre la idea del fantasma como una figura que busca captar nuestra atención", explica Burnett.

"La idea central es que debemos unirnos cada vez más para cuidar nuestra atención. Concebimos este concepto desde cuatro perspectivas: el activismo, el estudio, la organización y la creación de mecanismos de control", resume.

Algunas actividades están a medio camino de una performance artística, como los grupos de ocho o diez personas que se reúnen a leer en la calle las novelas de la escritora de ciencia-ficción Octavia Butler. Otros en reflexionar sobre el 'estado de flujo', la concentración profunda que alcanzan algunos creadores durante su trabajo.

"No se trata de un retiro del mundo con adornos budistas en el que hacer meditación de forma estética", insiste Burnett.

La Escuela para la Atención Radical también ha trabajado con alumnos de colegios públicos de Harlem cuyos profesores detectaron una bajada de rendimiento mayor de la esperada o con cursos de orientación para los novatos de la Universidad de Arizona (ASU), que suelen ser de familias sin recursos que acuden a ella por no tener nota suficiente para otros centros.

"Las empresas de fracking humano están trabajando duro para fastidiar a todo el mundo y nosotros estamos intentando proteger a suficientes personas fuera de esos espacios de brutalización pura y dura", insiste el profesor.

"Cada vez es más importante que nos reunamos y usemos nuestros sentidos y nuestras mentes en comunidad, porque eso es lo que realmente es la atención", concluye.