Qué es la fata morgana: las misteriosas ilusiones ópticas que puedes ver y fotografiar en las costas españolas

La mente es una de las capacidades de más poderosas que tiene el ser humano. Nuestra imaginación puede hacernos jugar malas pasadas e incluso ver con claridad cosas que realmente no existen. ¿O acaso no has mirado alguna vez hacia el horizonte y has visto claramente un objeto que realmente no estaba ahí?

En ese caso, no se trata de tu potente mente, ni tampoco de una escena de una película de suspense en la que estés pensando: la fata Morgana estará delante de ti. Se trata de un tipo de espejismo capaz de distorsionar objetos lejanos, consiguiendo que parezcan que están suspendidos en el aire y ligeramente deformados.

Principalmente, la fata Morgana aparecen en las costas, siendo el litoral español uno de los lugares donde más puedes disfrutar de esta ilusión óptica, aunque también la podrás apreciar ocasionalmente en ciudades y zonas montañosas.

Por qué suceden las fata Morgana

Este fenómeno sucede cuando los rayos de luz se curvan al pasar por capas de aire con diferentes temperaturas. La clave para entenderlo es saber cómo la luz y el aire interactúan.

En situaciones normales, la luz viaja en línea recta pero, cuando la diferencia de temperatura entre estas capas de aire es muy significativa, un gradiente térmico, la luz puede desviarse, conociéndose este cambio de dirección como refracción.

En el caso de las fata Morgana, el aire cercano a la superficie del mar está mucho más frío que el aire que está por encima. Este contraste crea un índice de refracción variable que dobla la luz hacia abajo y hacia arriba en patrones complejos. El resultado es una imagen distorsionada de los objetos en el horizonte, que a menudo parecen flotantes o invertidos.

Más que una ilusión óptica, la fata Morgana es una increíble demostración de cómo actúan las leyes de la física. La refracción de la luz se basa en el principio de que la luz viaja a diferentes velocidades en medios con distintas densidades. Cuando la luz pasa de una capa de aire frío a una capa de aire más caliente (o viceversa), su velocidad cambia y se desvía, creando la ilusión óptica.

Dónde ver fata Morgana en España

Este tipo de ilusión se puede ver sobre todo en regiones polares, donde la diferencia de temperatura es mucho más extrema y evidente. Sin embargo, en las costas españolas también es frecuente disfrutar de las fata Morgana.

El parque natural más reconocido de la provincia de Almería, Cabo de Gata, puede presumir de este fenómeno óptico. No es muy difícil encontrar este tipo de ilusiones durante los días más calurosos del año, cuando la temperatura del mar y el aire recrea figuras inexistentes como barcos flotantes.

Barco flotando por la fata morgana. E.E.

Las playas de Huelva también son testigos de las fata Morgana. En Punta Umbría, El Portil o La Bota es frecuente que ver en los meses de verano, enormes bloques de hormigón en el horizonte, como si de enormes búnkeres se tratara. Sin embargo, no es más que producto de los cambios de temperatura.

En la Costa Brava catalana es muy usual escuchar a los pescadores contar historias de islas que aparecen y desaparecen en el mar. Apariciones misteriosas que realmente son el resultado de este espejismo, que distorsiona la línea del horizonte y crea la ilusión de tierras que no existen.

También en las Rías Baixas, en Galicia, algunos días de primavera y otoño, sus habitantes pueden observar barcos que parecen estar volando sobre el mar. Estos espectáculos son tan frecuentes que se han convertido en todo un reclamo turístico para los que visitan la zona.

Curiosidades de las fata Morgana

El nombre de "fata Morgana" proviene de la figura mitológica Morgana le Fay, la hechicera de las leyendas del rey Arturo. Cuenta la leyenda que ella tenía la habilidad de crear castillos en el aire y otras ilusiones mágicas para engañar a los viajeros. Este nombre fue adoptado para describir el espejismo debido a la forma en que las imágenes parecen surgir como por arte de magia, engañando a todos los que de ello disfrutan.

Una de las cualidades más increíbles de las fata Morgana es que no solo se puede ver con los ojos, sino también capturar en fotografías. Si tienes suerte de presenciar este fenómeno, apunta tu cámara al horizonte y captura ese momento para que nadie te tome por loco. La imagen que obtendrás será una prueba tangible de este misterioso espejismo.

Ilusión óptica en el mar. E.E.

La naturaleza, una vez más, nos sorprende con un fenómeno extraordinario, aunque también inquietante y espectacular. Presta atención a lo que ves en el horizonte marino, quizás tengas ante ti una fata Morgana. En ese caso, tan solo disfruta de espectáculo y ten por seguro que lo que estás viendo, es real.