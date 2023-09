La sequía dispara el precio del aceite de oliva un 85% : "Se espera que la cosecha de este año sea hasta un 70% menor"

El precio del litro de aceite de oliva está por las nubes. Durante estas semanas, el llamado ‘oro líquido’ lo ha sido más que nunca. Y es que una botella de aceite de oliva se ha convertido prácticamente en un producto de lujo para la mayoría de los hogares españoles. En la mayoría de los supermercados, el precio de la botella de litro ronda los diez euros, incluso cuando hablamos de marcas blancas.

Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la media del precio del aceite de oliva ha subido un 84,6% en comparación con la campaña anterior y un 109,3% en comparación a las dos campañas anteriores. En el caso del aceite de oliva virgen extra, estas cifras aumentan hasta el 98,8% y el 115,8%, respectivamente.

Evolución de los precios del aceite de oliva desde la campaña 2018/2019. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

El aumento ha sido especialmente llamativo este último mes. Según la OCU, el coste del aceite de oliva ha escalado un 15% en apenas un mes. Una subida que no ha pillado por sorpresa a los expertos, ya que la producción de las últimas campañas y las previsiones de la próxima son pésimas.

La principal causa de este aumento del precio del aceite de oliva, señala Luis Carlos Valero, coordinador nacional de aceite de oliva de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), es la escasez del producto, principalmente debido a la sequía que vive nuestro país desde hace meses. “Se regula por la ley de oferta y demanda, y evidentemente hay una menor oferta que demanda”, explica Valero en una conversación telefónica con este periódico.

El descenso de la producción en la última temporada fue especialmente acusada. De acuerdo con los datos del Consejo Oleícola Internacional (COI), la producción de la actual campaña es de 663.000 toneladas de aceite. La previsión es que producción de la próxima temporada sea un 60 y un 70% inferior la campaña anterior.

Una sequía sin fin

El déficit de precipitaciones acumuladas y el intenso calor de estos dos últimos años han ahogado por completo los cultivos. Según el último informe de la Aemet, el valor medio nacional de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2022 hasta el 29 de agosto de 2023 fue de 493 mm. Una cifra que supone un 17% menos que el valor normal correspondiente a este período (593 mm).

Mapa indicadores sequía prolongada a fecha 31/5/2023. Miteco

La situación es especialmente preocupante en Jaén, la mayor región productora del país y donde dependen casi en exclusiva de este cultivo. “Del mes de enero al mes de mayo no ha llovido nada y, lógicamente, esto ha pasado factura", señala Juan Luis Ávila, responsable del Olivar de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

De acuerdo con el último informe de sequía prolongada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de mayo, la precipitación acumulada de la provincia de Jaén desde el 1 de octubre hasta ese momento era de 259,6 mm, un 172,6% inferior a la media del periodo 1991-2020. Esta escasez, señala Ávila, ha impactado de lleno en las cosechas. Según datos de la COAG, la cosecha del olivar está en un 20% de lo normal.

A todo ello se une el espectacular crecimiento de los precios de los insumos agrícolas a raíz de la interrupción de la cadena de suministros a causa de la guerra de Ucrania. “Venimos de un par de años muy inusuales. El año pasado tuvimos un aumento del coste de producción para los agricultores. El precio de los fertilizantes, la energía y el combustible alcanzó un máximo en años”, explicó a EL ESPAÑOL Shirley Mustafa, economista de la División de Comercio y Mercados de la FAO en Roma.

En algunos casos, señala Valero, el aumento del precio de los insumos ha sido de más de un 100%. No obstante, recuerda que el precio del aceite de oliva se haya disparado no significa que los olivareros puedan compensar las pérdidas.

Lo mismo opina Cristóbal Cano, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) en Andalucía. “A los olivareros no nos salen las cuentas. Este precio no nos beneficia, ya que no hay cosecha que vender. En realidad, estos precios no benefician a nadie, pero al final, como siempre ocurre, son los eslabones más débiles de la cadena los que salimos peor parados. Nosotros necesitamos estabilidad para ser rentables”, señaló el dirigente de UPA en declaraciones recogidas por Efe.

“Son dos años consecutivos teniendo malas cosechas y como no nos ayuden, va a ser difícil que los olivareros salgan del bache del que nos hemos metido”, indica Valero. Por ello, pide que se incluya al sector olivarero en el decreto de sequía que lanzó el gobierno el pasado mes de mayo. “Estamos pidiendo exenciones fiscales y que se abra una línea de préstamo barato y, sobre todo, con amortizaciones a largo plazo”, explica Valero. “Piensa que el olivarero no va a recibir dinero hasta el año que viene y aguantar dos años sin recursos es muy complicado”, concluye.

