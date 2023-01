Las 10 ciudades de España donde la gente se comporta peor, según sus residentes

Cuando se visita una ciudad por primera vez, uno de los aspectos que más pueden llamar la atención es cómo se comportan sus residentes: si son amables o, por el contrario, recibes continuas demostraciones de desprecio o mala educación. Pasa a menudo en las carreteras cuando hay tráfico o cuando hay teléfonos móviles de por medio.

El ránking de ciudades y los peores comportamientos están recogidos por una encuesta reciente de la aplicación de idiomas Preply. Para ello, se ha pedido la opinión de 1.500 residentes de cada Comunidad Autónoma y se les ha preguntado por la frecuencia con que encuentran un mal comportamiento, su opinión sobre dar propinas en restaurantes y si creen que son más maleducados los visitantes o los habitantes del municipio.

A fin de extraer conclusiones, se ha dado una puntuación a las ciudades en función de las opiniones sobre los comportamientos de sus residentes, para después otorgar una nota final global por cada municipio. De esta manera, se han podido obtener qué localidades son las más propensas a mostrar peores comportamientos, pero también cuáles pueden resultar más amigables.

Las ciudades ‘más maleducadas’

La puntuación va desde el número 10, que es donde peor se comporta la gente, hasta el 1, que sería donde menos comportamientos maleducados se habrían reportado. En este sentido, y según los resultados obtenidos en el estudio realizado, los ciudadanos han dado la peor nota a Santa Cruz de Tenerife, con un 6,06.

A la ciudad canaria le siguen Granada, que le pisa los talones con un 5,95; la de Alicante-Elche, con un 5,81, y San Sebastián, con un 5,77. En este ránking –y todas por encima del 5– también se encuentran Bilbao, Palma, Barcelona, Málaga, Valladolid y Madrid.

Ránking de las 10 ciudades 'más maleducadas'. Preply

Como asegura el estudio de Preply, a pesar de que Santa Cruz de Tenerife es una ciudad conocida por su carnaval –declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional y uno de los más famosos del mundo– ostenta, sin embargo, el título de la ciudad más maleducada de España.

Apuntan que “sus habitantes pasan todo el día pegados al teléfono” y “no dan paso a otros coches cuando hay mucho tráfico”. Además, comentan que “son muy ruidosos” y “miran vídeos en público”, por no hablar de la costumbre de “no dar propinas” en los restaurantes y bares de la ciudad tinerfeña.

Más allá de esta localidad, los peores comportamientos que se han reportado a nivel general van desde no bajar la velocidad cuando se conduce cerca de zonas peatonales, hablar con el altavoz o no acoger a extranjeros hasta no respetar el espacio personal, saltarse las colas o ser maleducado con el personal de servicio.

Ahora bien, los encuestados admiten –en mayor medida– que este no es un problema únicamente de los residentes. Un 40,97% cree que estos comportamientos en las ciudades mencionadas ocurre tanto en la gente local como en los visitantes.

No obstante, como indica el estudio, hay cinco ciudades en las que los residentes se consideran más maleducados: Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Vigo, Zaragoza y Bilbao. Por otro lado, las cinco ciudades donde los no residentes son más maleducados son Las Palmas, Granada, A Coruña-Oleiros-Arteixo, Valladolid y Palma.

Las más ‘educadas’

A pesar de estos resultados, desde Preply concluyen que aunque hay municipios con peores comportamientos que otros, los ciudadanos españoles suelen ser bastante educados en público. Mediante una escala del uno al 10 (donde 10 es la puntuación más alta), la media de todas las ciudades de España es de 5,53.

De hecho, el estudio también incluye un ránking con las 10 ciudades con mejores comportamientos (siendo el número 1 el que refleja mejor comportamiento). Encabeza la lista Vigo, con un 5,17.

Ránking de las 10 ciudades 'más educadas'. Preply

A la ciudad gallega le siguen A Coruña-Oleiros-Arteixo con 5,18; Valencia, con un 5,28 o Murcia-Orihuela, con 5,30. La lista la cierran Oviedo-Gijón-Avilés, Las Palmas, Zaragoza, Sevilla, Cádiz y, por último, Madrid.

Además de esto, también se analizó qué ciudades son las más generosas dejando propinas. La ganadora es Valladolid, donde sus habitantes estarían dispuestos a dejar hasta 10,18 euros de media. Después se encuentran Las Palmas, con 7,66 euros; A Coruña-Oleiros-Arteixo, con 7,51; Cádiz, con 7,46, y Vigo, con 7,3.

Estos resultados se obtienen de una encuesta realizada del 2 al 7 de noviembre de 2022 llevada a cabo por Censuswide. Como indica su metodología, para poder participar, era necesario ser residente de la ciudad desde hace al menos 12 meses.

Así, a los encuestados, se les preguntó por la frecuencia con que presenciaban los 12 comportamientos maleducados más comunes en la zona donde residían. A continuación, se hizo una media con los datos obtenidos para calcular la puntuación de mala educación por ciudad para clasificarlas.

