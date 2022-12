Cuatro países africanos están a la vez entre los diez más pobres y los menos desarrollados del mundo

Burundi, Mozambique, la República Centroafricana y Níger. Cuatro países africanos. Y también cuatro naciones que comparten la desgracia de estar a la vez entre los diez países más pobres y los diez menos desarrollados del mundo. Una característica que probablemente seguirán compartiendo en 2023.

Nuestro planeta tiene suficientes recursos para garantizar que toda la humanidad pueda disfrutar de un nivel básico de vida. No obstante, la mayor parte de las personas que viven en estos países lo hacen en condiciones de pobreza extrema.

Según datos del Banco Mundial, juntos, en los cuatro países, más de 35 millones de personas viven con menos de 2,15 dólares estadounidenses al día sobre un total de aproximadamente 75 millones de población conjunta. Esto es, casi la mitad de sus habitantes viven por debajo de la línea internacional de pobreza.

La pobreza es un problema que se replica en grandes partes del Sur global. Según datos de las Naciones Unidas, actualmente, más de 700 millones de personas —o el 10% de la población mundial— viven en situación de pobreza extrema, con “dificultades para satisfacer las necesidades más básicas, como la salud, la educación y el acceso a agua y saneamiento, por nombrar algunas”.

Pero ¿cómo es posible medir la riqueza o, en su defecto, la pobreza de un país? Por lo general, la forma más común de medir la riqueza es tomando como referencia el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita. Esto es, la producción, renta o consumo por persona de un país.

No obstante, para muchos expertos, esta media no refleja la realidad que describe. Por ello, en la década de los años 90, el economista pakistaní Mahbub ul Haq desarrolló el Índice de Desarrollo Humano (IDH). A diferencia del PIB per cápita, este índice mide tres dimensiones clave del desarrollo humano como la esperanza de vida; el acceso a la educación o un nivel de vida digno.

Por qué hay pobreza extrema

Buscar las raíces en las que se hunden esta desigualdad es complicado. Algunas veces es culpa de gobiernos dictatoriales y corruptos, otras por conflictos interminables que no permiten un pleno desarrollo de las personas. A pesar de ello, las cifras de pobreza extrema mejoraron ostensiblemente durante el último cuarto de siglo.

Pero, según el Banco Mundial, con el estallido de la pandemia de la Covid-19 y los efectos producidos por los conflictos y el cambio climático, se ha desacelerado la reducción de la pobreza.

Para Francesc Cortada, director de Oxfam Intermón, como señaló en una entrevista para ENCLAVE ODS, la pandemia de la Covid-19 ha agravado esta tendencia negativa de la desigualdad: “Ahora ha alcanzado niveles sin precedentes”. Y añade: “Hiere pensar que en un momento de pandemia como el que hemos tenido, ha habido gente que se ha hecho rica mientras millones de personas lo estaban pasando muy mal”.

El estallido de la guerra de Ucrania ahondó aún más en la crisis. “Los países de bajos ingresos, donde los alimentos representan una mayor parte del consumo, están sintiendo el impacto de esta inflación más agudamente”, señaló un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Precisamente, los países cuyas dietas se basan principalmente en los productos básicos que han sufrido un mayor aumento de precios como el trigo y el maíz, son generalmente aquellos que dependen más de las importaciones. Son los más afectados por la invasión rusa.

“Los países de bajos ingresos cuya población ya sufría desnutrición aguda y exceso de mortandad antes de la guerra, especialmente en el África subsahariana, han sufrido un impacto particularmente grave”, añadió el documento del organismo financiero internacional.

Los 10 países más pobres del mundo según el PIB per cápita

Tomando como referencia el PIB per cápita, los países con menor renta del mundo según el Banco Mundial son:

Burundi (221,5 dólares estadounidenses)

Afganistán (368,8 dólares estadounidenses)

Somalia (447 dólares estadounidenses)

República Centroafricana (461,1 dólares estadounidenses)

Sierra Leona (480 dólares estadounidenses)

Mozambique (491,8 dólares estadounidenses)

Madagascar (500,5 dólares estadounidenses)

Siria (533,4 dólares estadounidenses)

República Democrática del Congo (577,2 dólares estadounidenses)

Níger (590,6 dólares estadounidenses)

Los 10 países menos desarrollados del mundo según el IDH

Los países menos desarrollados del mundo según el IDH (cuanto más lejano al 1 es la cifra, menor desarrollo) son:

Sudán del Sur (0,385)

Chad (0,394)

Níger (0,400)

República Centroafricana (0,404)

Burundi (0,426)

Malí (0,428)

Mozambique (0,446)

Burkina Faso (0,449)

Yemen (0,460)

Guinea (0,466)

