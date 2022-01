La Fundación Quiero Trabajo prende "la chispa para encarar el mundo laboral" de las vulnerables

Empoderar a las personas, especialmente a las mujeres. Esa es la misión de la Fundación Quiero Trabajo. Tambien lo es potenciar sus aptitudes y actitudes y ofrecerles herramientas para afrontar con éxito las entrevistas de trabajo. O crear programas para empresas que impacten en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde su creación en 2016, ya ha ayudado a más de 5.000 personas. “Antes no sabía ni por donde empezar”, explica a ENCLAVE ODS una de las participantes del programa de empoderamiento de la fundación. Esta mujer, que prefiere mantenerse en el anonimato, llevaba más de dos décadas sin realizar una entrevista profesional cuando llegó a Quiero Trabajo.

Ahora, asegura, todo ha cambiado: "En la fundación me ayudaron, en primer lugar, a encontrar una imagen con la que me sintiera cómoda e identificada para ir a las entrevistas". Explica que la estilista entendió como era, y reconoce que encontrar su propio estilo, con el que se siente cómoda, ha sido crucial. "Ahora me siento muy segura; tengo una imagen profesional, pero sin ir disfrazada", admite.

Una de las estilistas de la fundación en Barcelona. Fundación Quiero Trabajo

Además de ayudarla con su imagen, la fundación propuso una reunión con una mentora. “Fue un soplo de aire fresco, porque me ayudó a ordenar mis pensamientos, a entender los miedos que me surgían, a identificar cuáles eran mis puntos fuertes y débiles, y a encarar la entrevista con mucha seguridad en mí misma”, cuenta.

Recuerda animadamente que salió de ese encuentro con ganas de hacer inmediatamente la entrevista y hacerle entender al reclutador que ella era “la candidata perfecta”. Sin la fundación, insiste, "no sé si lo hubiera conseguido". El acompañamiento durante todo el proceso es fundamental, y ella misma lo reconoce: "Para mí ha sido la chispa que necesitaba para poder encararme al mundo laboral".

La Fundación Quiero Trabajo moviliza, además, voluntarios corporativos para dar soporte en estas tareas de apoyo. Es el caso de Nuria Vacas, asesora jurídica de KPMG y voluntaria. Ella está convencida de que “si todos ayudamos un poquito, la vida será mejor”.

La Fundación Quiero Trabajo ayuda a mujeres en situación vulnerable a incorporarse al mundo laboral

Vacas cuenta cómo se enamoró a primera vista de este proyecto que ayuda a mujeres en situación vulnerable a incorporarse al mundo laboral. En cuanto le fue posible, se puso a realizar sesiones de mentorización y a día de hoy suma más de una cuarentena de casos de éxito.

Desde su propia experiencia, esta asesora jurídica reconoce que cada una de las mujeres a las que mentoriza le enseña "una lección de supervivencia, de generosidad y de enorme valentía".

Cada una de ellas necesita ayuda en su búsqueda de trabajo por un motivo distinto. Sin embargo, Vacas recalca que todas tienen algo en común: supervivencia y superación. "Lo que más me gusta es el inmenso orgullo que siento cada vez que escucho sus ganas de vivir y de luchar; me impresiona lo chiquititas que se ven ellas con lo enormes que a mí me parecen", dice.

Empoderadas para el éxito

Fue Patricia Estany, actual presidenta de la Fundación Quiero Trabajo, la que tuvo contacto con un organismo similar en unas jornadas bancarias: Dress for success (vestirse para el éxito, en español), una entidad estadounidense que lleva 30 años funcionando.

Vanessa López Oliver, directora ejecutiva de la fundación, recuerda que fue Estany quien les contó que "ese servicio ella ya lo hacía de manera informal con sobrinos e hijos de amigos que le pedían consejos antes de una entrevista de trabajo". Por eso, dice, "pensamos en ponerlo al alcance de personas que no tienen este recurso".

La fundación ofrece asesoramiento estilístico a mujeres vulnerables. Fundación Quiero Trabajo

Junto a Rosalía Cabané, pusieron en marcha esta iniciativa que permite devolver a la sociedad, desde su posición, parte de lo que habían aprendido en sus experiencias profesionales. López, que trabajaba como directora en un grupo de restaurantes, admite que no se lo pensó dos veces.

Después de formarse en la oenegé Smart Works en Reino Unido, entidad bajo cuyo paraguas se encuentra la fundación, su actual directora ejecutiva confirmó muy pronto que cubrían con su actividad un hueco. Además, ofrecían un servicio que no existía por parte de ninguna entidad hasta ese momento en España.

A sus programas, las mujeres llegan normalmente derivadas por otras entidades públicas o privadas después de hacer un proceso de inserción. Este requisito de entidades referenciantes –como servicios locales de empleo del ayuntamiento correspondiente o de organizaciones mayores como Caritas o Cruz Roja– asegura que los conjuntos completos de ropa donados y el coaching y la formación sean realmente una necesidad para la persona que lo solicita.

Esta iniciativa permite devolver a la sociedad parte de lo sus fundadoras aprendieron en sus experiencias profesionales

Conexiones asertivas y de calidad

El servicio de Quiero Trabajo consta de dos fases. Una de ellas está patrocinada por empresas como Mango o Inditex –aprovechando excedentes de stocks, por ejemplo–, y tiene que ver con la autoimagen.

“La gran mayoría de mujeres que atendemos han sufrido violencia de género, una migración difícil, son mayores de 45… El 98% de las mujeres encuestadas tienen muy baja autoestima”, explica la directora del proyecto. Esta fase trabaja sobre cómo les perciben los demás y cómo se puede mejorar la autoestima simplemente sintiéndose bien con lo que llevamos puesto.

Como explica Liliana Triana, estilista y voluntaria desde hace más de diez años con fundaciones de apoyo social, lo mejor de Quiero Trabajo es “la multiculturalidad, no hay barreras, no hay bloqueos, el servicio que ofrecemos es para todas por igual”.

Cada vez que termina una asesoría sale "recargada de energía positiva", pues escucha historias "maravillosas, duras, fuertes…". Ella es uno de los primeros contactos con las participantes en el programa, y se refiere a la magia del momento de recibirlas: "Nos interesan sus gustos, porque más que crear un look ejecutivo, realizamos una conexión asertiva y de calidad para que ellas se sientan bien con su ropa de acuerdo a su personalidad".

Una de las mentorías para personas con discapacidad auditiva de la fundación. Fundación Quiero Trabajo

Todo el proceso termina con un encuentro muy alegre, para "desearles una entrevista de trabajo exitosa", indica Triana. En su caso, recalca que "motivar me llena de energía positiva, tenemos que agradecerles que nos dejen acompañarlas en ese emocionante viaje".

Una vez ha pasado por este servicio de imagen, intervienen personas de recursos humanos, psicólogos, coach o directivas o directivos directamente. "La condición es que sean personas que estén muy acostumbradas a la selección de personal, para que les ayuden a construir este discurso que ellas como contratadoras valoran", explica la directora.

La idea básica es que “cada una de las mujeres tenga muy claro qué se espera de ella, cual es su propuesta de valor, sus áreas de mejora, y que su historia profesional tenga sentido”, continúa. Y añade: “Una mujer que ha sufrido violencia de género quizá te dice que no tiene puntos fuertes, pero tiene miles; se trata de ayudarle a ver el vaso medio lleno”.

Una de las sesiones de asesoramiento. Fundación Quiero Trabajo

En el plazo de un mes, más o menos el 86% de estas mujeres consigue el empleo.

Voluntariado corporativo

Para atender a una demanda creciente de mujeres, se ha creado un pull de voluntariado corporativo y mentorización de las empresas, con coach certificados y expertos. Y también con directivos en activo, que ejercen como brújula para la candidata.

López explica que ofrecen una formación y sensibilización específica a los voluntarios sobre los diferentes colectivos con riesgo social. Además de un acompañamiento para el desarrollo de las soft skills (o habilidades blandas) de los voluntarios. "Acaba siendo un win-win para todos", reconoce.

A pesar de las dudas iniciales de muchos voluntarios y empresas, que no tienen claro qué pueden aporta, tras la formación quien ha formado parte del equipo "se ha llevado mucho más de lo que ha dado", afirma López. Porque, dice, "todos somos vulnerables, se necesita muy poquito para estar al otro lado de la balanza".

Sigue los temas que te interesan