El pueblo declarado Conjunto Histórico que guarda tapices del siglo XV y donde Felipe II encerró a una princesa

Castilla-La Mancha guarda secretos que ni al propio Miguel de Cervantes se le ocurriría plasmar en sus obras literarias. Más allá de las llanuras y los molinos de viento, esta región esconde tesoros como Pastrana: una localidad situada en la comarca de la Alcarria, declarada Conjunto Histórico-Artístico en 1966.

Esta Villa Ducal de poco más de 900 habitantes es mucho más que su trazado medieval, es un lugar donde encontrarás una de las joyas más importantes del arte textil gótico a nivel mundial, el palacio donde estuvo confinada una princesa y dos conventos fundados por Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI.

El corazón de este pueblo, considerado uno de los más bonitos de España, es su plaza de la Hora, llamada así por el castigo del rey Felipe II a Ana de Mendoza, Princesa de Éboli. Fue en el Palacio Ducal de Pastrana donde el monarca mandó encerrar a la princesa en 1581.

Pastrana (Guadalajara). Lospueblosmasbonitosdeespana.org

El castigo era tan severo que Ana de Mendoza no podía salir al exterior.Durante tan solo una hora al día se le permitía asomarse al balcón de su torre para que le diera el aire y ver la plaza que ahora guarda esa denominación. Hoy, el visitante puede recorrer la estancia donde la Princesa de Éboli vivió su propio confinamiento.

Sin embargo, esto no es lo que hace único y diferente a Pastrana de cualquier otro lugar. Dentro de la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción se encuentra el museo parroquial que exhibe una colección de tapices flamencos tejidos hacia 1471-1475 en Tournai (Bélgica) que narran las conquistas de Alfonso V de Portugal en el norte de África.

La serie fue encargada por el propio Alfonso V para conmemorar sus victorias militares. Entre todas estas piezas de lana y seda destacan cuatro principales de 11 metros de largo por cuatro de alto que narran el desembarco en Arcila, el cerco de Arcila, el asalto de Arcila y la toma de Tánger.

Se consideran los tapices góticos más importantes del mundo, es más, su nivel de detalle es tan asombroso que se pueden identificar las armaduras, las banderas y hasta los rasgos de los soldados de la época. Tras ser restaurados y estar expuestos en la National Gallery de Washington o el Museo del Prado, han regresado a la localidad alcarreña.

Esto no acaba aquí, Pastrana también forma parte de las huellas de Santa Teresa de Jesús. La santa abulense llegó a la villa en 1569 para fundar dos conventos bajo el mecenazgo de los Príncipes de Éboli: el Convento de San José y el del Carmen, este último conserva objetos personales y cartas de la conocida monja.

Convento del Carmen de Pastrana. Turismo Pastrana

Más allá de su patrimonio, este municipio se asienta sobre una loma que domina el valle donde confluyen los arroyos de Arlés y San Pedro. El entorno está dominado por campos de espliego, romero y tomillo que inundan con su aroma las calles y casas del lugar.

Entorno natural en Pastrana. Turismo Pastrana

La ruta de la Vega o el ascenso al Calvario ofrecen panorámicas inmejorables de la villa ducal. Además, muy próximo a Pastrana se ubica el Parque Arqueológico de Recópolis, un yacimiento que alberga la única ciudad de nueva planta fundada por los visigodos en toda Europa.

Situado a poco más de 90 kilómetros de Madrid y a 45 de Guadalajara capital, este pueblo declarado Conjunto Histórico-Artístico es una cápsula del tiempo donde el arte, la historia y la naturaleza se dan la mano.