Las mejores torrijas de Castilla-La Mancha en 2026 se comen estos cinco sitios, según la revista 'Viajar'

Las torrijas: ese dulce que nació como una receta de aprovechamiento en el siglo XV y que hoy preside las cocinas de toda España con la llegada de la Cuaresma y la Semana Santa.

A priori parece una elaboración sencilla —leche, pan frito, canela y azúcar— sin embargo, que sus sabores alcancen el punto más álgido y conquistar a los paladares más exigentes es algo al alcance de muy pocos.

En este sentido, la revista 'Viajar' ha elaborado su esperado mapa con las mejores torrijas de cada provincia de España. Una selección de los torrijas "premiadas, alabadas por el público y perfectas para endulzar la Pascua", aseguran.

En Castilla-La Mancha, la selección destaca por un equilibrio perfecto entre la tradición centenaria y la innovación técnica. Desde los obradores tradicionales de Toledo hasta las pastelerías de vanguardia en Albacete, estas son las paradas obligatorias para disfrutar de la mejor torrija en cada provincia de la región.

Toledo

En la capital regional, el reconocimiento recae sobre un emblema de la ciudad: el Obrador y Confitería Santo Tomé. Fundado en 1856, este templo de la repostería tradicional cuenta con un obrador en la calle Santo Tomé y su sede principal está situada en la plaza de Zocodover.

Sus torrijas son famosas por una esponjosidad inigualable y un sabor que evoca a las recetas de antaño. Se elaboran con mimo tanto en su versión de leche como de vino. Además, disponen de una opción sin gluten.

Santo Tomé emplea pan artesano para sus torrijas.

Albacete

Si buscas una vuelta de tuerca al postre de toda la vida, Albacete es el destino. El restaurante Dallas de la calle Dr.García Reyes ha logrado reinventar la torrija sin perder la esencia del sabor casero.

Su propuesta obtuvo el segundo puesto en el reciente Concurso Nacional de Torrijas en la categoría 'Innovadora'. La estética es cuidada, emplean un caramelizado exterior que protegen un interior fundente.

Cuenca

En la provincia de Cuenca, la revista 'Viajar' destaca las torrijas del restaurante Divel, ubicado en la calle de los Tintes, en un entorno privilegiado junto al río Huécar.

Aquí, el secreto reside en la yema de huevo que se utiliza para enriquecer el baño, aportando al pan una cremosidad interna y un color dorado que contrasta con el tostado exterior y crujiente. La experiencia se completa al servirse con una bola de helado artesano.

Guadalajara

El secreto de una buena torrija empieza por el pan, y en Guadalajara lo saben bien. En la panadería y pastelería Catapán elaboran un pan propio con una miga densa pero alveolada diseñada para absorber la máxima cantidad de líquido sin deshacerse.

El proceso culmina con un generoso remojo en leche con alto contenido graso, infusionada con cítricos y canela, lo que da como resultado una textura extremadamente cremosa y jugosa. Es tal el éxito de su receta que muchos clientes compran el pan por separado para intentar replicarlo en sus casas.