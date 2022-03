Médicos españoles recomiendan el AOVE como mejor materia grasa para alimentarnos

La Interprofesional del Aceite de Oliva Español ha presentado este martes en el marco de la World Olive Oil Exhibition los resultados de un estudio sobre los efectos saludables de los aceites de oliva, una iniciativa que su presidente, Pedro Barato, ha justificado por la importancia que tiene la salud para los consumidores.

“¿Saben lo que tienen en común los consumidores de nuestros aceites de oliva en China, Estados Unidos, Alemania y España? Efectivamente, la salud es la primera razón de compra. Y la pandemia no ha hecho más que acrecentar la voluntad de comer de manera más saludable, de invertir en prevención a través una alimentación más sana y equilibrada. Pero más allá de esa imagen de alimento sano, los beneficios específicos derivados de su consumo no son suficientemente conocidos”, ha señalado Barato.

El estudio se ha elaborado por More Than Research, en colaboración con la consultora aWp, a partir de 600 entrevistas realizadas a médicos de todo el país entre los meses de junio y julio del pasado año. Los profesionales con mayor representación son los de medicina familiar y comunitaria, con 180 entrevistas, seguidos de pediatría y áreas específicas, con 120 entrevistas. El resto de especialidades aportan 60 entrevistas cada una.

Este estudio, presentado por el socio-director de la agencia demoscópica Manuel Gallego, ha puesto de manifiesto que los facultativos encuestados consideran que los hábitos alimentarios tienen una enorme repercusión en la salud (con una media de 9 puntos sobre 10). Al mismo tiempo, dan un notable alto a los hábitos de alimentación de los españoles, que son considerados bastantes saludables logrando una puntuación media de 8 sobre 10. También se observa el AOVE se impone como el más conocido por los encuestados, ya que el 86 % lo citan.

Al analizar las propiedades saludables de los aceites de oliva, los facultativos consultados consideran que los españoles sabemos más bien poco sobre ellas, un 5,67 sobre una escala de 10. Por el contrario, ellos se consideran buenos conocedores de esa información. Un 76,3 % se declaran estar muy o bastante informados sobre esas propiedades saludables. Lo curioso es que tres de cada cuatro médicos declaran que no han recibido ninguna información a través de formación reglada, literatura técnica o jornadas sobre este aspecto. Sólo los especialistas en geriatría y endocrinología y nutrición aseguran tener una formación algo más amplia, con el 45,2 % y el 36,9 % respectivamente.

Alegaciones saludables

Lo más sorprendente es que el 73 % de los encuestados desconoce la existencia de las alegaciones nutricionales y saludables de los alimentos en la Unión Europea, pero aún más curioso es que la mitad de los que declaran conocer su existencia (27 %), no son capaces de indicar correctamente las alegaciones autorizadas para los aceites de oliva. Lo que supone que un 86,5% desconoce, de forma efectiva, dichas alegaciones.

Al menos, más del 91 % desearían contar con más información sobre salud y aceites de oliva. Y no es de extrañar ese interés, ya que los médicos consideran que es adecuado para la salud, una afirmación que logra una media de 9 puntos sobre 10. Y, de hecho, cuando se les pide que valoren su efecto sobre ciertas dolencias, no dudan en apostar por el virgen extra como alimento cardiosaludable (9,42 puntos sobre 10). Además, los médicos han aprendido que no todas las grasas son iguales. Así valoran positivamente su uso como mejor aceite para fritura, que logra una puntuación de 8,36. Además, consideran que el consumo moderado de aceite de oliva virgen extra no produce aumento de peso.

Y no menos importante, esa confianza de los facultativos en el producto se traslada a la hora de elegir el aceite para sus cocinas, según ha explicado Manuel Gallego durante su intervención. “Son los primeros consumidores y, además, predican con el ejemplo. Dicen que la población debería consumir una media de tres cucharadas al día de aceite de oliva, es la misma cantidad que ellos declaran consumir. Son los primeros defensores de nuestro aceite de oliva virgen extra”. Y no es de extrañar, ya que valoran muy positivamente afirmaciones como que es un producto de calidad, saludable, tiene denominaciones de origen, es versátil en la cocina y es de confianza.

Nuevas iniciativas de divulgación

El presidente de la Interprofesional, Pedro Barato, ha indicado que este estudio evidencia la necesidad de desarrollar nuevas estrategias de comunicación enfocadas en difundir prioritariamente las bondades saludables de los aceites de oliva, respaldadas por evidencias científicas, entre el colectivo médico de nuestro país.

“Es fundamental que cuenten con esta información. De hecho, desde hoy disponemos de una nueva sección en nuestra web en la que ofrecemos información sobre aceites de oliva y salud. Una sección que ahora es más necesaria que nunca. En ella podrán encontrar referencia y análisis de las alegaciones saludables aprobadas por la autoridad europea", ha señalado.

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha sido el encargado de cerrar esta presentación con una intervención en la que ha destacado que “el alimento estrella de la dieta mediterránea es sin duda alguna el aceite de oliva. Protagonista de la mayoría de sus platos, a los que da un sabor extraordinario. Pero lo más importante es que aporta unas propiedades provechosas para nuestro cuerpo. Precisamente esta investigación evidencia de forma clara la importancia del consumo de aceite de oliva y sus muchas virtudes”.

