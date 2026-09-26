Susto en Consuegra (Toledo): un incendio rodea sus molinos de viento tras la pólvora de fin de fiestas

El Cerro Calderico de Consuegra (Toledo) comenzó a arder durante la noche del 25 al 26 de septiembre tras finalizar el tradicional espectáculo de fuegos artificiales que clausuraba las fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Vera Cruz.

El fuego se originó de forma accidental entre las 23:30 y las 00:00 horas, prácticamente al concluir la pólvora que había sido lanzada desde las inmediaciones del emblemático Molino de Viento, poniendo en peligro a este conjunto monumental de 12 molinos de viento y un castillo medieval del siglo X.

En pocos minutos, las llamas calcinaron gran parte del pasto seco del monte y rodearon este tesoro patrimonial de Castilla-La Mancha. Retenes forestales y los bomberos de la provincia de Toledo se desplazaron hasta el lugar con celeridad y evitaron que el fuego alcanzara los molinos.

Cerro Calderico de Consuegra. Juntos Brillamos Más

La estampa causó sobrecogimiento entre los vecinos y asistentes. Según ha señalado varios usuarios en las redes sociales, estas quemas accidentales en el Cerro Calderico se vienen repitiendo en ediciones anteriores de las fiestas.

El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad en el uso de fuegos artificiales en zonas próximas a patrimonio histórico. Cabe recordar, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha anunció a inicios de septiembre una inversión de 1,2 millones de euros para recuperar y valorizar este enclave.

Según informó la portavoz regional, Esther Padilla, repararán los daños producidos por temporales de viento en seis molinos y renovarán en los próximos meses la iluminación del castillo y los doce molinos con un sistema LED inteligente y eficiente.