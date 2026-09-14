Accidente múltiple en la A-42 en Illescas: unos diez vehículos implicados y retenciones en ambos sentidos

Un accidente múltiple registrado este lunes en la A-42, a la altura de Illescas (Toledo), está provocando retenciones en la autovía en sentido Madrid. El siniestro se ha producido a las 15:07 horas en el kilómetro 36,2 y en él se habrían visto implicados alrededor de una decena de vehículos, según las primeras informaciones.

Los servicios de emergencia se han desplazado hasta el lugar para atender a los afectados. En concreto, el Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a este medio de la movilización de efectivos de la Guardia Civil, los Bomberos de Illescas, una UVI y ambulancias de urgencias.

El accidente se ha producido a la altura de la salida 35, en dirección a Illescas, y afecta a los conductores que circulan por la A-42 hacia Madrid.

La comunidad de transportistas Eurotruckstar ha alertado del accidente a través de sus canales de difusión y ha informado inicialmente de la implicación de unos diez vehículos. Por el momento, no han trascendido datos oficiales sobre el número de heridos ni sobre la gravedad de sus lesiones.

El siniestro también está generando retenciones en sentido Toledo debido al denominado 'efecto mirón', al ralentizarse la circulación de los conductores que pasan por el punto del accidente.

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