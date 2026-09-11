Toledo abre más de 50 espacios al público durante dos noches "verdaderamente mágicas" de patrimonio

Más de 50 espacios de Toledo abren sus puertas este viernes y sábado con motivo de las Noches del Patrimonio, una iniciativa que celebra su novena edición con cerca de 50 actividades y que, por primera vez, amplía su programación a dos jornadas.

Los principales monumentos de esta ciudad, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco en 1986, podrán visitarse de forma gratuita durante estas dos noches, en las que el patrimonio histórico compartirá protagonismo con la música, el teatro, la danza y otras artes escénicas.

Las Noches del Patrimonio se celebran de forma simultánea en las 15 ciudades españolas declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco y ofrecen propuestas que van desde visitas guiadas a espacios históricos hasta conciertos y actuaciones en lugares emblemáticos.

Público de la zarzuela celebrada la noche del viernes en Toledo. Ayuntamiento Toledo

El alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, ha asegurado que serán dos noches "verdaderamente mágicas" para toledanos y visitantes y ha destacado que la iniciativa no se limita a abrir monumentos, sino que busca llenarlos de actividad cultural.

Programación con tres ejes

"No solamente son espacios que abren sus puertas para disfrutar del patrimonio, sino que los llenamos de cultura, los llenamos de vida, de música, de teatro, de danza, de artes escénicas...", ha afirmado antes del comienzo de la zarzuela 'El huésped del sevillano'.

La programación de esta edición se estructura en tres ejes: 'Vive Patrimonio', 'Abierto Patrimonio' y 'Escena Patrimonio', con cerca de 50 actividades repartidas por más de medio centenar de espacios.

El eje 'Vive Patrimonio' permitirá acceder a algunos de los espacios más emblemáticos de Toledo, entre ellos el Hospital Tavera, San Juan de los Reyes, Santa María la Blanca, la Sinagoga del Tránsito, el Museo del Greco, el Cristo de la Luz, la Mezquita de Tornerías, el Salón Rico y las Cuevas de Hércules.

Como novedad, este año se incorpora también la estación de ferrocarril, hasta la que los visitantes podrán desplazarse en el tren turístico para conocer su historia.

Por su parte, 'Abierto Patrimonio' estará centrado en la música, la danza y la cultura contemporánea, con propuestas como un ballet de las tres culturas y actuaciones de música folk.

El tercer eje, 'Escena Patrimonio', llevará las artes escénicas a espacios históricos de la ciudad, entre ellos el claustro de Covarrubias del antiguo Convento de San Pedro Mártir.

La Diputación se suma con dos propuestas

La Diputación de Toledo se incorpora este año a las Noches del Patrimonio con dos iniciativas que combinan teatro, tradición, música y arte contemporáneo.

Una de ellas es la representación teatralizada 'De Toledillo a Toledo', que recorrerá diferentes espacios del Palacio Provincial en un viaje por el Siglo de Oro acompañado de música folclórica.

La segunda propuesta, 'Personas, color y luz en lo cotidiano', llevará a la calle obras del artista Juan Sánchez. La instalación representa diez figuras humanas y plantea un diálogo entre el arte contemporáneo y el patrimonio histórico de Toledo.