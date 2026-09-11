Detenido en Murcia un ladrón por robar en dos iglesias de Toledo: los pendientes de una Virgen, donativos...

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Quismondo. Ruta del Vino Méntrida - Toledo

Un hombre, del que se desconocen sus datos, ha sido detenido en Alcantarilla (Murcia) por robar en la iglesia de Quismondo (Toledo) e intentarlo en la de Santa Cruz de Retamar (Toledo).

Ocurrió en el mes de septiembre de 2025 y sustrajo piezas de imágenes religiosas y dinero en efectivo de la donación de los feligreses.

Los robos se produjeron de madrugada, cuando el detenido se desplazó desde su lugar de residencia en Alcantarilla hasta la provincia de Toledo.

El primer robo fue en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción en Quismondo a las 2 horas de la madrugada. Fracturó el bombín de la puerta y, con la ayuda de otras personas, registró el templo y sustrajo los pendientes que portaba la imagen de la Virgen y 250 euros de donativos.

Más tarde, se desplazó a Santa Cruz de Retamar, donde intentó acceder a la iglesia forzando y dañando la puerta de entrada. Sin embargo, no pudo entrar.

Acabó desistiendo, posiblemente alertado por el paso de algún vehículo y la posibilidad de ser identificado.

La colaboración establecida entre la Policía Nacional y la Guardia Civil ha permitido situar el vehículo utilizado y el principal investigado en Alcantarilla, donde en el registro de sus viviendas se encontraron pruebas de su participación.

La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan más detenciones de otros ladrones implicados.