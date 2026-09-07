Piden ayuda para encontrar a Daniel, un hombre de 38 años desaparecido en Albacete capital

La Asociación SOS Desaparecidos ha informado a través de sus redes sociales de la búsqueda de Daniel, un hombre de 38 años desaparecido en Albacete capital.

La alerta se ha emitido después de que lleve varios días en paradero desconocido, ya que se le perdió la pista el pasado 28 de agosto.

Por el momento, la desaparición no consta en el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), un órgano del Ministerio del Interior responsable de coordinar la información sobre personas desaparecidas.

Ayuda ciudadana

Con el objetivo de buscar colaboración ciudadana, la asociación ha difundido una fotografía del varón y ha detallado sus características físicas.

En concreto, han indicado que mide 1,75 metros y es de complexión normal. Además, es calvo, tiene los ojos verdes y cuenta con varios tatuajes.

SOS Desaparecidos ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 868286726, para que pueda contactar quien tenga alguna información sobre el hombre.