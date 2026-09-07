Cae la banda que tenía preparados 4,5 kilos de cocaína de gran pureza para venderlos durante la Feria de Albacete

Apenas unas horas antes de que Albacete abra su emblemática Puerta de Hierros, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han asestado un golpe letal al tráfico de drogas.

La Policía Nacional, en una destacada actuación conjunta con la Guardia Civil, ha desarticulado una compleja organización criminal que pretendía inundar la Feria albaceteña con decenas de miles de dosis de cocaína de gran pureza.

La bautizada como operación Sunday se ha saldado con la detención de 12 personas y la erradicación de nueve puntos negros de venta de droga distribuidos entre las provincias de Albacete y Cuenca.

Operación Sunday contra el tráfico de cocaína en la Feria de Albacete EDCM

Las pesquisas comenzaron en noviembre de 2025. Desde el primer momento, los agentes de la Comisaría Provincial de Albacete se toparon con una red que no dejaba ningún movimiento al azar.

Los cabecillas extremaban las medidas de seguridad y contravigilancia, lo que obligó a los investigadores a desplegar tácticas policiales novedosas para lograr desentrañar su actividad ilícita.

El organigrama de la banda era estrictamente jerárquico. Mientras la cúpula gestionaba las grandes partidas, el escalón más bajo operaba a nivel de calle en Albacete capital y en municipios como La Roda, Casas de Juan Núñez, Mahora, Quintanar del Rey y Villanueva de la Jara.

Preparando la feria

El momento crítico de la operación llegó a finales del pasado mes de agosto. Los investigadores detectaron que el grupo preparaba un acopio masivo de estupefacientes para multiplicar sus ganancias durante los días de feria.

En un operativo quirúrgico, los agentes irrumpieron en un taller y sorprendieron in fraganti a dos miembros de la organización. En ese mismo instante, los detenidos trataban de extraer 4,5 kilogramos de cocaína de un sofisticado compartimento oculto en el interior de un vehículo.

Esta interceptación provocó un efecto dominó que desencadenó un amplio despliegue con nueve registros simultáneos en viviendas y locales de Albacete, Cuenca y Alicante, culminando con el desmantelamiento total de la red.

El balance definitivo de los registros refleja la envergadura de la organización, incautándose 4.800 gramos de cocaína de gran pureza, 15.000 euros en dinero en efectivo, cinco vehículos empleados para la logística y el transporte de la droga, 42 gramos de hachís y 245 gramos de marihuana y seis básculas de precisión utilizadas para el pesaje y distribución al por menor.