Detenido en una piscina de Talavera de la Reina por agredir sexualmente a un menor y una persona con discapacidad

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina (Toledo) a un hombre de 38 años como presunto autor de dos delitos de agresión sexual cometidos sobre un menor de edad y una persona con discapacidad, así como de otro delito de exhibicionismo ante un menor.

El arresto, según ha adelantado el diario ABC, se produjo este pasado lunes en las instalaciones de la piscina municipal talaverana de La Piedad.

Fuentes de la Policía Nacional consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha han explicado que los agentes detuvieron al presunto agresor después de ser pillado in fraganti.

Una llamada al teléfono policial 091 alertó de que varios usuarios de la piscina habían sido víctimas de tocamientos por parte del varón. Los agentes se desplazaron inmediatamente a las instalaciones y, una vez realizadas las suficientes comprobaciones, procedieron a su detención.

"Una vez abierta la investigación, se le relacionó con dos hechos similares acontecidos en días anteriores en la misma piscina", subrayan desde la Policía Nacional.

El acusado, que carecía de antecedentes penales, ha permanecido bajo custodia policial hasta este miércoles, momento en el que ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial competente para determinar las medidas cautelares correspondientes.