Vuelca y sale ardiendo un camión en la A-4, a la altura de La Guardia (Toledo): la autovía sentido Andalucía está cortada

Imagen captadas por las cámaras de la DGT de la situación de la A-4 a su paso por La Guardia (Toledo). DGT

La autovía A-4 permanece cortada a su paso por el término municipal de La Guardia (Toledo) en sentido Andalucía después de que un camión se saliera de la vía, volcara y comenzara a arder a primera hora de este viernes. El siniestro también ha obligado a cortar el carril izquierdo en sentido Madrid.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente se ha producido a las 5.26 horas en el kilómetro 77 de la A-4. Por causas que se investigan, el vehículo pesado se salió de la calzada, volcó y posteriormente se incendió.

Como consecuencia del accidente, han quedado cortados los dos carriles de la autovía en dirección Andalucía, mientras que en sentido Madrid permanece cerrado el carril izquierdo. Para facilitar la circulación, la Guardia Civil ha habilitado un desvío alternativo desde el kilómetro 69 por la carretera TO-2935.

El conductor del camión, un hombre de 57 años, ha sufrido heridas leves. Ha sido atendido en el lugar del accidente por una UVI móvil y no ha sido necesario su traslado a un centro sanitario.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del cuerpo de bomberos, personal de mantenimiento de carreteras y agentes de la Guardia Civil, que trabajan para extinguir el incendio, retirar el vehículo y restablecer la circulación en la autovía lo antes posible.