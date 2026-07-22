Prisión provisional sin fianza para el detenido por el crimen machista de Rosana en Alameda de la Sagra (Toledo)

Imagen de la vivienda al lado del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra. Ángela Pulido Díaz

La Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Toledo ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el hombre de 48 años detenido este martes por el crimen machista de Rosana, de 45 años, en Alameda de la Sagra.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha expresado que el detenido ha pasado este miércoles a disposición judicial y, tras comparecer ante la magistrada titular de la plaza número 1 del citado tribunal, se le imputa de forma provisional como presunto autor de un delito de asesinato.

Además, se ha decretado para el investigado la medida cautelar de la prohibición de comunicación con los tres hijos de la víctima.

Sucesión de los hechos

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes al martes en una vivienda de la Plaza de España de Alameda de la Sagra.

El varón, de nacionalidad española y origen ecuatoriano, agredió con un arma blanca a su pareja, de nacionalidad ecuatoriana, acabando con su vida en presencia de sus tres hijos, uno de ellos menor de edad.

Uno de los hijos fue quien llamó al Servicio de Emergencias 112 para alertar de lo ocurrido, pero cuando los sanitarios llegaron al domicilio no pudieron hacer nada por salvar la vida de la mujer.

El agresor también fue trasladado al Hospital de Toledo porque se había autolesionado. Tras salir del centro hospitalario fue detenido.

Fuentes de la Guardia Civil confirmaron a este periódico que la mujer no figuraba en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) y que no constaban antecedentes por hechos similares.