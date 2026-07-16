Detenidos seis ladrones por robar coches, viviendas y naves industriales en varios pueblos de Toledo

La Guardia Civil ha detenido a seis personas pertenecientes a un grupo criminal que cometía robos con fuerza en viviendas y naves industriales de la provincia de Toledo.

La organización usaba vehículos robados, empleando algunos como lanzadera con el fin de facilitar su actividad delictiva. En una sola jornada llegaron a sustraer varios turismos.

Los integrantes del grupo estaban asentados en distintas localidades de la provincia de Toledo, como Alcabón, Torrijos, Fuensalida, Santa Olalla, El Casar de Escalona y Val de Santo Domingo.

La investigación ha permitido esclarecer un total de 11 delitos, entre los que se encuentran ocho sustracciones de vehículos por hurto o uso, dos robos con fuerza en el interior de viviendas y un robo con fuerza en una nave industrial.

Durante la explotación de la operación se recuperaron cinco vehículos del grupo Volkswagen, cargadores de baterías, herramientas de la marca HILTI, cableado de cobre y varias baterías con adaptadores de herramientas. El valor de efectos sustraídos asciende a unos 7.500 euros.

CERES 2.0

Desde finales del pasado mes de marzo, la Comandancia de Toledo ha reforzado sus capacidades con la puesta en marcha del plan CERES 2.0, una operación policial orientada a reforzar la seguridad y la capacidad de respuesta en distintas zonas de la provincia de Toledo.

El refuerzo permite intensificar las labores de vigilancia y prevención, mejorar la capacidad de reacción ante cualquier incidencia y aumentar la eficacia en el desarrollo de los dispositivos operativos.