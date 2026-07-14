Herido grave un trabajador de 64 años al caer desde un andamio a seis metros de altura en Villarrubia de los Ojos
La víctima ha sido trasladada en helicóptero hasta el Hospital General Universitario de Ciudad Real.
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Un trabajador de 64 años ha resultado herido grave al caer desde un andamio a una altura de seis metros en Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
El varón ha sufrido un traumatismo craneoencefálico y, tras ser atendido en el lugar por un médico de Urgencias, ha sido trasladado al Hospital de Ciudad Real en un helicóptero sanitario.
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han ocurrido a las 8.16 horas de la mañana de este martes, en la calle Jijones del municipio.
Hasta el lugar también se han desplazado una ambulancia, agentes de la Guardia Civil y la Policía Local.