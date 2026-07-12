Un hombre de 55 años de Guadalajara en el hospital tras sufrir un traumatismo en el sexto encierro de San Fermín

Un hombre de 55 años vecino de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha tenido que ser trasladado este domingo al Hospital Universitario de Navarra (HUN) tras sufrir un traumatismo torácico en el sexto encierro de las fiestas de San Fermín 2026.

El varón, con iniciales R.D.C, ha sufrido dicho golpe en el tramo de Santo Domingo. Otros cuatro corredores procedentes de Navarra, Moixent (Valencia), Cambrils (Tarragona) y Berriz-Olakueta (Vizcaya) también se encuentran hospitalizados por traumatismos y luxaciones de hombro.

El sexto encierro también ha dejado otros tres heridos en los tramos de Estafeta y Telefónica. Finalmente, en la Plaza de Toros ha sido atendido un corredor con una herida penetrante en el codo por una cornada que no ha necesitado traslado a centro médico.