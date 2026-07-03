Muere un trabajador de 66 años al caer desde cinco metros de altura en una nave industrial del Polígono de Toledo

Un trabajador de 66 años ha fallecido este viernes tras sufrir una caída desde una altura aproximada de ocho metros de altura mientras realizaba labores en una nave industrial del Polígono de Santa María de Benquerencia, en Toledo.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el accidente laboral se ha producido a las 11:29 horas en una nave ubicada en la calle Río Jarama.

Por causas que se investigan, el hombre ha precipitado desde la cubierta de la instalación, cayendo desde una altura de ocho metros.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado un equipo médico de Urgencias y una UVI móvil, aunque los sanitarios únicamente han podido certificar el fallecimiento del trabajador.

Asimismo, han intervenido efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local.

Tras conocerse el accidente, UGT Castilla-La Mancha ha lamentado el fallecimiento del trabajdor y ha reclamado una investigación "exhaustiva" que permita esclarecer las circunstancias del siniestro y depurar las posibles responsabilidades.

La secretaria de Organización y Política Sindical de UGT Castilla-La Mancha, Silvia López, ha advertido de que este es el segundo accidente laboral mortal por caída en altura registrado en la región en poco más de 24 horas y ha alertado de que este tipo de siniestros siguen evidenciando deficiencias en la aplicación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

Asimismo, ha recordado que, solo en lo que va de semana, el Servicio de Emergencias 112 ha registrado cuatro accidentes por caídas en altura en Castilla-La Mancha, dos de ellos mortales y otros dos de carácter grave, por lo que ha pedido extremar las medidas preventivas, especialmente durante los meses de verano, cuando las altas temperaturas incrementan los riesgos en trabajos realizados en cubiertas y al aire libre.