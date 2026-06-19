Dos detenidos por dar una paliza y fracturar la mandíbula a otro hombre durante una riña en un pueblo de Albacete

La Guardia Civil ha detenido en Fuente-Álamo (Albacete) a dos personas de 26 y 54 años con antecedentes e investiga a una tercera de 18, por dar una paliza a otro hombre en la que la víctima sufrió una fractura de mandíbula, pérdida de varios dientes y síntomas de una posible pérdida parcial de audición.

Los hechos ocurrieron cuando la Guardia Civil de Montealegre del Castillo tuvo conocimiento, a raíz de una llamada del Centro Operativo Complejo (COC) de Albacete, que atiende el teléfono de urgencias 062, de una posible riña entre varias personas en la localidad de Fuente-Álamo, que llevó a que una de ellas sufriera lesiones de consideración, según ha informado el Instituto Armado en nota de prensa.

En aquel momento, el agredido tuvo que ser evacuado en ambulancia hasta el hospital comarcal de Hellín (Albacete).

Paralelamente, las primeras gestiones realizadas por la Guardia Civil confirmaron que tres personas habían participado en una violenta agresión sobre la víctima mientras esta estaba en la calle. Las investigaciones posteriores consiguieron recopilar los datos suficientes para identificar a los participantes en la agresión, localizarlos y proceder a su detención como presuntos autores de un delito grave de lesiones.

Los agentes constataron que todos ellos cuentan con antecedentes policiales anteriores por delitos de lesiones, así como por participación en riñas tumultuarias, una de ellas ocurrida en marzo en la localidad albaceteña de Ontur, por la que también resultaron detenidos.

Las diligencias policiales, instruidas por la Guardia Civil de Fuente-Álamo, junto con las dos personas detenidas, han pasado a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almansa.

Dadas las lesiones producidas sobre la víctima y según el artículo 150 del Código Penal, los autores de los hechos podrían acabar siendo condenados por la comisión de un delito de lesiones agravado, castigado según el citado texto legal con penas de prisión de tres a seis años.