Encuentran muerto a un hombre de 75 años en la piscina de una vivienda de Leganiel (Cuenca)
El hallazgo se ha producido a las 14.43 horas de la tarde de este jueves.
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Un hombre de 75 años ha sido encontrado fallecido en el interior de una piscina en una vivienda de Leganiel (Cuenca).
Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el hallazgo se ha producido a las 14.43 horas de la tarde de este jueves en una vivienda de la travesía La Virgen de la localidad.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y un médico, que únicamente ha podido certificar el fallecimiento de esta persona.